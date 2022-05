Coulombe, Marie-Paule



Le 20 avril 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée paisiblement à son domicile Madame Marie-Paule Coulombe, épouse en premières noces de feu monsieur Jean-Paul Coulombe, et en secondes noces, de monsieur Armand Couture. Elle était la fille de feu monsieur Edouard Coulombe et de feu madame Berthe Blanchette.Elle demeurait à Ville Mont-Royal, autrefois de Ste-Anne des Monts.Madame Coulombe laisse dans le deuil son époux Monsieur Armand Couture, ses enfants Harold (Marie-Josée) et Éric (Catherine), ses petits-enfants Maxence, Pascale, Fabrice, Julia et Alexis; ses frères et soeurs Blandine (feu Jean-Yves), Denis (Nicole), Georges-Henri (Marie-Reine), Noëlla (Jean-Guy), Robert (feu Annie) et Céline; ses beaux-enfants Luc (Nicole), Denise (feu Daniel) et Benoît (Sandra) et leurs enfants et petits-enfants, ainsi que de nombreux parents et amis.L'ont précédée son frère Laurent (feu Antoinette) et sa soeur Estelle.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 mai dès 18h au Complexe funéraire Urgel Bourgie (1255 avenue Beaumont, Ville Mont-Royal), ainsi que le samedi 21 mai entre 12h et 13h à l'église St-Joseph de Mont-Royal (1620 boul. Laird, Ville Mont-Royal). Une messe suivra à 13h.Une deuxième cérémonie et l'inhumation auront lieu à l'été 2022 à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie.La famille désire remercier le personnel du CLSC Parc-Extension et tout particulièrement madame Diane Dupuis pour son grand dévouement et son empathie lors des dix dernières années.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM ou à la Fondation Santé de la Haute-Gaspésie : 50, du Belvédère, Ste-Anne-des-Monts, QC, G4V 1X4.