CARDINAL, Carole



De Repentigny, le 27 avril 2022, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Carole Cardinal, épouse de M. Daniel Drapeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Maxime (Annie Champagne), Francis (Audrey Faust), ses petits-enfants: Gabriel, Mégane, Raphaëlle et Nathan, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera vendredi, le 6 mai 2022, de 18h à 20h auUne cérémonie suivra à 20h en la chapelle.