GAMACHE, Fleurette



À Laval, le 28 décembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Fleurette Gamache, épouse de feu M. Paul-Émile Globensky et mère de feu Jean. Elle laisse dans le deuil ses filles: Louise et Danielle, sa soeur Madeleine, sa belle-soeur Céline, proches parents et amies.Un service religieux, en présence des cendres, aura lieu à l'église Saint-Sylvain (750 boul. Saint-Sylvain, Laval), le vendredi 6 mai 2022 à 11h. La famille recevra les condoléances à compter de 10h, ce même jour, à l'église.Au lieu de fleurs, des dons à la fondation de votre choix seraient appréciés.NB: Le port du couvre visage est obligatoire à l'église.Propriétaire : Patrick Lajeunesse 514-770-9770