LACOMBE RIVEST, Jeannine



À Repentigny, le lundi 13 décembre 2021 est décédée, à l'âge de 94 ans, Jeannine Lacombe, épouse de feu Réal Rivest.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guylaine (Serge), Claude (Estelle), Jacques (Guylaine), Lucie (Robert), Andrée (feu Patrick), Benoît (Chantal), Line (Richard), Denis et Céline (Howard), ses seize petits-enfants et dix-huit arrière-petits-enfants, son frère Robert (Micheline), ses beaux-frères Gaston et Robert (Yvette), plusieurs neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 6 mai 2022 de 13h à 19h. Les funérailles seront célébrées le samedi 7 mai 2022, à 11h en l'église Sts-Simon-et-Jude à Charlemagne.En guise de sympathie, un don peut être fait à la Société Alzheimer.