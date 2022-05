MARCOTTE, Donald



Anciennement de Saint-Philippe-de-Laprairie, demeurant maintenant à Saint-Jacques-le-Mineur, est décédé le 10 mars 2022, M. Donald Marcotte à l'âge de 74 ans à l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay.Il laisse dans le deuil son fils Patrick (Antonia), ses soeurs Jocelyne et Monette (Robert), ses neveux Steve et Carl, ses petits-neveux et petites-nièces Marie-Ann, Laurent, Marjolaine et Nathan, sa tante Liette, ses cousins et cousines.ST-CONSTANT, QCTél. : 450-632-1515 |La famille y accueillera parents et amis le samedi 21 mai 2022 de 18h à 21h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.