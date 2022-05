CORNEY, Jacques



À Montréal, le 25 février 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé Monsieur Jacques Corney, époux de feu Rollande Racicot.Il était le fils de feu Lucien Corney et feu Marie-Jeanne Thibault, et le frère de feu René (Colette Boucher) et feu Denise (feu Pierre Primeau).Il laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Claude Demers), Hélène (Marcel Roy) et Normand (Sylvie Martineau), ses petits-enfants Marie-Ève, Jean-François (Marlène Poulin), Pascale (Jean-François Connolly-Gingras), Valérie (Martin Larrivée) et Marc-André (Véronique Fradette), ses arrière-petits-enfants Yohan, Lhassa et Nathan, sa belle-soeur Colette, ses neveux et ses nièces.Il laisse également dans le deuil sa compagne des 20 dernières années, Helen Hurtubise, ainsi que ses enfants Alice, Joey (Gina Stezyn), Ellen (Steve Biggs), Caroline et ses petits-enfants.Parents et amis pourront témoigner leurs condoléances et partager leurs souvenirs de Jacques avec la famille lors d'une rencontre prévue le samedi 28 mai 2022, entre 13h et 15h30, suivie d'une brève cérémonie hommage à compter de 15h30 au complexe