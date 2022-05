Dans l’œil du Québec inc.: Sanimax investit dans la farine d’insectes

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Vers une usine de 60 M$ à Drummondville

Entosystem, une filiale du géant québécois de l’équarrissage Sanimax, a annoncé cette semaine un investissement de 60 millions $ dans la construction d’une usine de farine d’insectes à Drummondville. Québec prêtera 21 millions $ à l’entreprise pour ce projet qui doit créer environ 70 emplois, tandis qu’Ottawa lui versera 6 millions $. Chaque jour, l’usine recevra 250 tonnes d’aliments qui seront consommés en six jours par des insectes. Les larves des insectes seront transformées en farine pour animaux, tandis que leurs excréments produiront de l’engrais biologique. Entosystem compte déjà une usine à Sherbrooke qui a dû suspendre sa production l’été dernier en raison d’odeurs nauséabondes.

Une v.-p. de Metro réalise un profit de 200 000 $

La vice-présidente aux ressources humaines de Metro, Geneviève Bich, a encaissé un gain de près de 200 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions, cette semaine. Le titre de la chaîne de supermarchés et de pharmacies a gagné plus de 5 % depuis le début de l’année et plus de 25 % au cours des 52 dernières semaines.

GTI fait une acquisition aux États-Unis

La firme québécoise GTI, spécialisée notamment dans le transport d’objets surdimensionnés, a récemment annoncé l’acquisition de Foxconn Logistics, un courtier du Tennessee spécialisé dans la gestion des conteneurs et le transport intermodal. GTI appartient à la firme d’investissement Novacap de Brossard depuis 2014.

Le grand patron de Richelieu achète

Richard Lord, qui est PDG de Quincaillerie Richelieu depuis 1988, a acheté pour un peu plus de 110 000 $ d’actions du fabricant et distributeur québécois, cette semaine. Sa participation dans l’entreprise vaut actuellement plus de 150 millions $. Le titre de Richelieu a perdu plus de 20 % au cours des quatre dernières semaines.

Un dirigeant de Power Corporation encaisse

Stéphane Lemay, chef du contentieux et secrétaire de Power Corporation, a réalisé un profit de près de 110 000 $ en exerçant des options du conglomérat montréalais, la semaine dernière. Il est à l’emploi de Power depuis 2012. Le titre de l’entreprise a cédé environ 9 % depuis le début de 2021.

Le fondateur de NanoXplore réinvestit

Le PDG et fondateur de NanoXplore, Soroush Nazarpour, a acheté la semaine dernière pour près de 140 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise. Il en détient maintenant pour environ 40 millions $. Le titre de NanoXplore, qui est le plus important producteur de graphène au monde, a dégringolé de plus de 40 % depuis le début de l’année.