MALLETTE, Denis



Au Centre hospitalier Sacré-Coeur de Montréal, le 24 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Denis Mallette, époux de Mme Odette St-André, demeurant à Laval.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses filles: Marie-France (Pierre Duchesne) et Julie, ses petits-enfants: Gabrielle, Félix et Rose Duchesne, Lara et Emric Zwettler, ses soeurs: Lucille et Françoise, son frère Pierre (Micheline Robert), ses beaux-frères et belles-soeurs: Jacques (Suzie Chartier), Thérèse (Serge Beaulieu), Lise (Claude-Marie Duval), Germain (Pierrette St-Amour), Jean-Marie, Diane (Serge Paiement), Caroline et Stéphane, ses neveux et nièces des familles Mallette et St-André ainsi que plusieurs autres parents et amis.Denis a oeuvré dans le domaine de l'aviation civile au Québec pendant près de 40 ans.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mai 2022 à compter de 13h30, en l'église sise au 1188, rue Principale, Saint-Roch-de-L'Achigan, QC, J0K 3H0. Les funérailles suivront à 15h.Les cendres de M. Denis Mallette seront inhumées au Cimetière de Saint-Roch-de-L'Achigan.En reconnaissance des bons soins prodigués par le personnel du Centre hospitalier Sacré-Coeur, les personnes qui souhaitent rendre hommage à Denis peuvent faire un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur, 5400, boulevard Gouin Ouest, Montréal, QC, H4J 1C5.Direction funéraire:ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com