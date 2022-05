De la noirceur à la lumière

Un autre premier roman qu’on a beaucoup aimé, même si les premières pages sont assez dures à encaisser.

En dernière année de lycée à Port Furlong, dans l’État de Washington, Daniel Balch est porté disparu. Battues, enquête de terrain... Tout sera mis en branle pour tenter de le retrouver. Sauf qu’au bout d’une semaine, toujours rien. Mais là ne s’arrêtera pas le cauchemar : au huitième jour des recherches, Jonah, son ami d’enfance, va s’enlever la vie. Et dans la lettre d’adieu qu’il a rédigée juste avant de mourir, on pourra lire noir sur blanc qu’il a assassiné Daniel. Sans toutefois préciser les raisons de son geste.

Que ce soit pour Isaac, le père de Daniel, ou pour Lorrie, la mère de Jonah, la situation sera à la limite de l’insoutenable. S’ils étaient plutôt bons amis avant, le simple fait d’entrevoir l’autre sera désormais carrément cauchemardesque.

Une invitée surprise

C’est dans ce très pénible contexte qu’Evangeline McKensey, 16 ans, va faire son apparition. Quelques semaines plus tôt, sa mère l’a littéralement abandonnée à son sort et depuis, la jeune fille a pu se débrouiller en squattant un vieux mobile home rouillé. Mais comme on lui a demandé de débarrasser les lieux, elle aura l’idée d’aller trouver Isaac, dont la maison victorienne est bien assez grande pour deux. Ou même pour trois. Parce qu’Evangeline est enceinte et, si ça se trouve, elle a été la dernière à avoir vu Daniel vivant...

Pour un premier roman, chapeau ! Malgré son très sombre début, il finit par faire place à la lumière et à une histoire étonnamment inspirante.

À lire aussi

Le pays de la liberté

Les Éditions Retrouvées portent décidément très bien leur nom : en plus de permettre à de nombreuses personnes de retrouver le plaisir de lire grâce à l’utilisation de gros caractères, elles proposent de redécouvrir des best-sellers qui ont été publiés il y a déjà un certain temps. Ce Ken Follett, par exemple. Datant des années 1990, il raconte l’incroyable histoire d’un jeune mineur écossais du XVIIIe siècle qui sera exilé en Amérique.

Le livre des martyrs

Cette saga a connu un immense succès auprès des amateurs de fantasy. Mais attention, il faut bien s’accrocher pour l’apprécier. Non seulement parce qu’elle compte un nombre impressionnant de personnages, mais parce que l’univers qu’elle décrit est vraiment très riche. La preuve, il s’agit ici du premier opus d’une série de 10 !

Manger et bouger... intuitivement !

Souvent, perdre du poids est loin d’être une mince affaire. Conscientes de cette réalité, les autrices de ce guide, qui sont toutes deux diététistes-nutritionnistes, proposent donc une approche complètement différente. Au lieu d’entamer un nouveau régime, apprendre à écouter davantage notre corps, car être plus attentif aux signaux qu’il nous envoie nous aiderait à mieux répondre à ses besoins.

Ce que cache le nom des lieux

Pourquoi la ville de Trois-Rivières s’appelle-t-elle ainsi alors qu’elle n’accueille qu’une seule rivière ? Comment se nomment les habitants de Cap-à-l’Aigle ? D’où vient le nom de Whitehorse ? Saviez-vous qu’au Québec, plus d’une soixantaine de lieux portent un nom lié aux baleines ? Ou qu’en France, plus de 75 communes ont un nom qui commence par Saint-Jean (Saint-Jean-de-Luz, par exemple) ? Regorgeant d’anecdotes, cet ouvrage rend la toponymie particulièrement intéressante.

Frissons garantis

RePlay

C’est sur une appli de rencontres que Loïs, une célibataire sans enfant de 33 ans, a déniché son superman. Qui s’appelle Tristan et qui est concepteur de jeux vidéo chez MindTech, l’entreprise basée aux États-Unis qu’il a fondée avec son frère. En plus d’être assez aisé, Tristan est beau, aimable, disert, drôle et brillant. Que demander de plus ? Ah, si, il possède également une incroyable villa sise au bord de la mer en Normandie.

Après quelques semaines de fréquentation, Loïs sera ainsi invitée à venir y passer le week-end. Mais alors qu’elle s’attendait à vivre des heures très agréables en compagnie de Tristan, elle aura droit à une expérience de réalité virtuelle absolument horrible.

Et c’est reparti !

Dès ce jour, plus jamais Loïs ne voudra entendre parler de ce superman complètement givré. Le hic, c’est que ça ne sera pas réciproque. Tristan a en effet conçu RePlay, un tout nouveau genre de jeu grâce auquel il est possible de revenir dans le passé et de revisiter n’importe quel moment de sa vie. Et comme il l’a créé pour Loïs, pas question que cette dernière refuse de l’essayer.

Un technothriller à l’eau de rose dont l’histoire, essentiellement axée sur l’IA, est quand même originale.