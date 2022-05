Des livres jeunesse idéals pour la télé

Les scénaristes d’ici ne manquent pas d’imagination pour pimenter notre télévision jeunesse. Cependant, si les diffuseurs cherchent des idées intéressantes, ils pourraient se tourner vers des romans québécois qui ont toutes les qualités pour devenir des séries télé convaincantes.

• À lire aussi: De (très) drôles d’angoisses !

Billie Jazz

Photo courtoisie

Le sport et la fiction font souvent très bon ménage. Les lecteurs des péripéties vécues par Billie Jazz, passionnée de danse, en savent quelque chose. Stimulée par l’envie de découvrir des sports, de surmonter ses peurs et de se dépasser physiquement, l’adolescente est un beau modèle pour n’importe quel jeune qui serait tenté de baisser les bras. Du « cheer » en passant par le patin et la gymnastique, elle apprend à gérer ses émotions, car elle n’a pas peur de les confronter.

► Une collection signée Geneviève Guilbault aux éditions Boomerang.

CSI Ruelle

Photo courtoisie

Clémentine, Stella et Indiana sont trois amies ayant formé le club top secret CSI Ruelle. Avec elles, les missions sont originales et concrètes : sauver le jardin communautaire, prendre soin de la planète, héberger des animaux... En plus d’avoir des idées plein la tête, elles mènent les enquêtes comme personne. Elles s’amusent avec sérieux, toujours sur le qui-vive et à la recherche d’indices pour obtenir des réponses à leurs questions. Avec elles, toute énigme est faite pour être résolue.

► Une collection d’Audrey Archambault aux Éditions de la Bagnole.

Edgar Paillettes

Photo courtoisie

L’univers de Simon Boulerice évolue tout naturellement au petit écran. La série Six degrés le prouve. Le quotidien d’Henri et de son petit frère Edgar serait une autre bouffée d’air frais à la télé. Le premier tente tant bien que mal de faire sa place au sein de sa famille, à l’école et auprès de ses amis alors que le deuxième est la vedette partout où il passe, avec sa bonne humeur et ses costumes excentriques. Un récit à la fois drôle et touchant.

► De Simon Boulerice aux Éditions Québec Amérique.

Ella

Photo courtoisie

Connaissez-vous la fille la plus riche et la plus populaire du monde ? Elle se prénomme Ella et, bien évidemment, vit des aventures extraordinaires. Mais l’adolescente n’a pas la grosse tête pour autant. Au contraire, elle voudrait bien mener une existence plus normale, loin de toute cette folle attention et de Bastien Lavedette, homme assoiffé de péripéties incroyables pour ses téléréalités. Heureusement, grâce à son cercle d’amis, Ella connaît des réalités différentes, se sort de fâcheuses situations et réalise de grandes choses. De l’aventure en forte dose !

► Une collection de Carine Paquin aux éditions Boomerang.

Sept comme setteur et Madame Wenham

Photos courtoisie

Patrick Senécal sait comment faire peur aux adultes tout autant que les troubler. Sa série sur Club illico prouve que ses mots et ses idées peuvent aisément en ébranler plusieurs au petit écran. Il pourrait aussi être intrigant de se trouver aux côtés des enfants Rom et Nat. Dans Sept comme Setteur, les téléspectateurs auraient droit à un père Noël, un lapin de Pâques et une fée des dents en mauvaise posture, alors que le temps de Madame Wenham, ils auraient affaire à une enseignante inquiétante. Que de suspense !

► Deux histoires aux Éditions de la Bagnole.