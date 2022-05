COVID-19: des morts de plus en plus normalisées

Les sentiments des Québécois envers les morts de la COVID ont beaucoup évolué entre la première et la sixième vague, souligne une spécialiste.

« Les premiers temps, on les considérait comme des victimes qu’on aurait pu protéger. On avait l’impression que leurs décès auraient pu être évités », affirme Mélanie Vachon, professeure en psychologie à l’UQAM.

C’était l’époque des hécatombes en CHSLD, des pénuries de masques et des conférences de presse quotidiennes où on évoquait avec grande émotion le nombre de morts du virus.

Dans l’esprit des Québécois, il fallait un effort commun des autorités et de la société pour protéger les plus vulnérables, rappelle-t-elle. « Le gouvernement se sentait responsable des premiers décès, et avec raison. »

Mais cette idée a laissé place à une vision plus individuelle deux ans plus tard.

« Maintenant, c’est à chaque individu d’aller chercher son vaccin et de respecter les mesures. C’est comme si on s’était déchargé de la responsabilité collective », résume Mme Vachon.

Un autre deuil

Alors que le Québec compte désormais plus de 15 000 morts de la COVID, la donne est aussi différente pour les endeuillés.

« C’est leur univers qui est bouleversé, mais sur le plan social, c’est une mort parmi tant d’autres. Il y a presque une forme de normalisation », fait remarquer la psychologue.

« Je pense que les gens ont simplement ignoré la mort de Georgina », croit d’ailleurs Jean-Paul Jacyk, qui a perdu sa conjointe sexagénaire de la COVID en janvier.

D’un autre côté, la levée de l’interdiction de visites des malades et le retour des funérailles rendent l’expérience des familles un peu plus facile, selon Mme Vachon.

« Ça permet au moins des fins de vie et des deuils plus doux. Accompagner quelqu’un à réaliser ses dernières volontés, ça aide beaucoup. »