HALL, Carmen (née Blais)



À Saint-Charles-Borromée, le 26 décembre 2021 est décédée Carmen Blais, épouse de feu Gérard Hall.Outre sa soeur Denise Blais (Gilles Bertrand), elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que ses proches parents et amis(es).La famille vous accueillera à l'église Sainte-Geneviève située au 780, rue Montcalm à Berthierville le 27 mai prochain à 9h30 pour recevoir les condoléances. Une cérémonie religieuse sera célébrée en sa mémoire à 10h.Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à la Fondation Charles-Bruneau.