TALBOT (née PERRON)

Jeannette



À Montréal, le 24 avril 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Jeannette Perron, épouse de feu Rosaire Talbot.Elle laisse dans le deuil ses filles Monique (Michel Tremblay) et Lise (Sylvain Carbonneau), ses petits-enfants Francis et Anabelle, son frère Pierre (Helen Calderone), neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le jeudi 5 mai 2022 de 17h à 21h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 20h.