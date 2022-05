POMMINVILLE, Yves



À son domicile de Ste-Clotilde-de-Châteauguay, le 27 avril 2022 à l'âge de 78 ans, est décédé M. Yves Pomminville, époux de Mme Patricia Holmes.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Julie) et Mario (Nathalie) ainsi que ses petits-enfants : Paméla, Jade et Alec.Il laisse également ses soeurs et son frère : Yvette (Lionel), Clément (Agnès) et Marie-Claire (Yves), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 7 mai 2022 à 11h en l'église paroissiale de Ste-Clotilde-de-Châteauguay. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h.Direction funéraire :SAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131