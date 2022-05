ÉTHIER, Françoise



À Montréal, le 18 avril 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée Françoise Éthier. Elle rejoint ses frères Paul, Jean-Pierre, ses soeurs Thérèse et Monique.Elle laisse dans le deuil ses frères Marcel, André et Claude, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mai 2022 de 12h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.