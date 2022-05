PLOUFFE, Estelle



C'est avec un profond regret que je vous annonce le décès d'Estelle Plouffe qui nous a quittés le 24 mars 2022 à l'âge de 84 ans, laissant dans le deuil sa conjointe Nicole, son frère Yvan, ses soeurs Murielle, Marie-Claire, Marie-Reine (Suzanne), sa belle-soeur Lise, son beau-frère Jacques (Micheline), son grand ami Nelson ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 11 mai de 18:30 à 21:30 et le jeudi 12 mai de 12:30 à 14:30 au complexe funéraire :Les funérailles se dérouleront à partir de 15:00 en l'Église Ste-Dorothée et elles seront suivies de l'inhumation.