VIENS (MALO), Cécile



À l'Hôpital de Granby, le 9 février 2022, est décédée à l'âge de 99 ans Mme Cécile Malo, fille de feu Uldéric Malo et de feu Agnès Lussier. Elle était la tendre épouse de feu Jacques Viens.Elle laisse dans le deuil ses enfants (conjoints) : Jacqueline (Maurice Thibault), Suzanne (Johnny Maharas), Charles (Louise Norris), Angèle et Danielle Viens; ses petits-enfants et leurs conjoints : Dominic, Pascale et Nicolas Brouillard ; Sylvain, Lina et Tania Maharas ; Jean-Charles, Caroline et Catherine Viens, ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants et conjoints, et plusieurs arrière-arrière-petits-enfants. Elle laisse également de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Autrefois de Sainte-Angèle-de-Monnoir, Marieville, Piopolis (Lac Mégantic), Magog et récemment de Roxton Pond, elle fut copropriétaire de la cabane à sucre " La Soupe aux pois " de Mont-Saint-Grégoire et entrepreneuse en couture "Jacques le couturier". Amoureuse de la vie et de la nature, persévérante, elle aura surtout été une très chaleureuse mère et grand-mère et une amie bien-aimée.Étant donné les circonstances actuelles et en fonction des règles sanitaires de la COVID-19, les visites à la Résidence funéraire G. Jodoin de Marieville auront lieu le vendredi 6 mai prochain entre 18h00 et 21h00 et le samedi 7 mai entre 9h00 et 10h30; les funérailles suivront à 11h00 en l'église de Sainte-Angèle-de-Monnoir.690, RUE SAINTE MARIEMARIEVILLE, QC, J3M 1J2, 450 460-2430 www.residencefunerairejodoin.caDes dons à une société de votre choix seraient appréciés.