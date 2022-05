José Louis and the Paradox of Love: un nouveau chapitre pour Pierre Kwenders

Après deux albums, Pierre Kwenders avait envie de se dévoiler un peu plus. Avec son nouvel opus, le musicien, auteur-compositeur et DJ, originaire du Congo, s’ouvre du côté des émotions. Il entame un nouveau chapitre de sa vie.

Établi à Montréal depuis 2001, Pierre Kwenders a même choisi d’utiliser son prénom de naissance pour cette nouvelle collection de chansons qui porte le titre de José Louis and The Paradox of Love.

« C’est mon album le plus personnel. Je montre plus de vulnérabilité à travers mes expériences avec l’amour, que ce soit l’amour amical ou familial. J’avais besoin de raconter mon histoire pour que les gens me connaissent mieux. C’est un nouveau chapitre », a-t-il déclaré lors d’un entretien.

Sur ce nouvel opus qui a été lancé hier, Pierre Kwenders aborde, par l’entremise de 13 chansons, le thème de l’amour à travers les expériences qu’il a vécues.

« C’est le thème principal. L’amour, c’est vraiment ce qui englobe tout. La colère, la trahison, la jalousie et toutes les émotions qui sont des conséquences de l’amour, qui est, en lui-même, une émotion. L’amour de soi, s’accepter comme on est et accepter les autres comme ils sont », a-t-il indiqué, ajoutant que l’amour était la solution à bien des problèmes.

Un album planétaire

José Louis and The Paradox of Love arrive cinq ans après le disque Makanda and the End of Space, the Beginning of Time.

On y retrouve de la pop, de l’électronique et de la rumba avec des guitares, du saxophone, du violoncelle, de la trompette, du violon et du mbira, un instrument de musique du Zimbabwe. Les paroles sont en lingala, en français, en anglais, en tshiluba et en kikongo.

« Ça ne devait pas être aussi long, mais il y a eu deux années de pandémie qui ont chamboulé un peu les choses. Ce qui fut bon parce que ça m’a permis de prendre le temps pour bien finir l’album », a-t-il dit.

Pierre Kwenders a tout de même été présent avec des chansons lancées à la pièce et quelques EP provenant de projets qui étaient en cours.

« Ça m’a permis d’avoir une certaine actualité pendant que j’étais en train de créer mon album », a-t-il fait remarquer.

José Louis and The Paradox of Love a été enregistré un peu partout sur la planète. Au Chili, à Lisbonne, à Seattle, à New York, à Philadelphie, à Montréal et à La Nouvelle-Orléans.

« Je voyage beaucoup en tant que DJ et avec le projet Moonshine, et ce privilège me permet de rencontrer des artistes incroyables, que j’admire, et de collaborer avec eux. C’est la cerise sur le gâteau », confie-t-il.

Ces rencontres avec des compositeurs différents et qui font différents genres de musique l’amènent à sortir de sa zone de confort.

« Il y a des gens qui me connaissent comme chanteur et pas en tant que DJ. Je voulais, sur cet album, réunir ces deux mondes qui constituent ma personnalité », a expliqué l’artiste de 36 ans.

Les King Britt, Ngabo, Michael Brun, Sônge, anaiis, Babel Bukasa, Branko et Uproot Andy sont présents sur José Louis and the Paradox of Love.

Photo courtoisie

Avec sa chorale

Sur L.E.S. (Liberté Égalité Sagacité), une longue pièce de 9 min 30 qui ouvre l’album, Pierre Kwenders a travaillé avec Win Butler, d’Arcade Fire.

« J’avais parlé de cette chanson à Win en 2019. Il organise, chaque année, avec sa conjointe, Régine Chassagne, un festival pour leur fondation Kanpé, à La Nouvelle-Orléans. On s’est croisés là-bas. L’occasion était là et on a enregistré cette pièce », a-t-il raconté.

Concernant les neuf minutes de cette chanson, Pierre Kwenders avoue, en éclatant de rire, qu’il n’avait jamais fait une chanson aussi longue.

« Elle faisait, au départ, 32 minutes. Ce qui aurait représenté la moitié de l’album. C’est un clin d’œil à la culture congolaise où la chanson générique qui ouvre un album dure généralement un minimum de 10 minutes. J’ai réussi à la ramener à neuf minutes », a-t-il précisé.

Amusé par la question lorsqu’on lui demande ce qu’il aime de son nouvel opus, Pierre Kwenders part à rire.

« J’ai commencé à chanter en chorale à Montréal avec le Afrika Intshiyetu et un de mes rêves était de pouvoir chanter avec eux, un jour, sur un de mes albums. Avoir pu faire ça sur ce disque, pour la pièce Church, est vraiment un des plus beaux cadeaux que j’ai pu m’offrir. On peut aussi entendre ma mère sur la pièce Your Dream où je voulais lui rendre hommage. Ce sont les deux plus belles choses que j’aime sur cet album », a-t-il déclaré.

♦ Pierre Kwenders sera en spectacle le 5 juin au Centre Phi à Montréal, le 27 juillet au Festif ! de Baie-Saint-Paul, le 30 juillet à Osheaga et le 8 août au nouvel événement Cigale à la Baie-de-Beauport à Québec.