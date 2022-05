L’appartenance

Ma mère me faisait souvent cette blague. Lorsque j’avais mis trop de temps avant de lui donner un coup de téléphone et qu’elle entendait ma voix au bout du fil, elle s’exclamait : « Bon ! T’es pas mort, toi ? » Je riais chaque fois.

Je suis pas mal certain que Pierre Arcand, en coulisse, l’a trouvée drôle cette boutade de François Legault : « Y est pas mort, lui ? » Monsieur Legault devait s’ennuyer de monsieur Arcand et, comme ma mère, ne savait pas trop comment le dire. Sauf que ce n’est pas une bonne semaine pour parler de la mort, à la blague surtout, quand on va aux funérailles deux fois en moins de dix jours.

Que voulez-vous! Plus rien ne nous surprend alors qu’on parle de troisième guerre mondiale tous les jours, du retour de Jean Charest et qu’on voit le Canadien achever la saison tellement bas au bout du classement qu’il pourrait tomber dans la Ligue américaine.

Qui aurait dit que le Parti libéral du Québec et le Parti Québécois seraient à l’agonie en même temps ?

Ils se la sont tellement souhaitée mutuellement que ça s’est produit.

TOUT CHANGE

On n’est peut-être pas rendus au jour où on va brancher nos bagnoles sur nos montres, mais vous pouvez partir le fourneau alors que vous êtes au 16e trou au golf. Tout change et il faut faire attention.

Un imprudent qui décide d’aller acheter du bois et fait le plein en revenant peut faire faillite en soirée. Heureusement, il y a Justin qui, de temps en temps, nous envoie un petit motton pour nous remonter le moral sans descendre le masque.

D’ailleurs, à la suite du décès de nos deux merveilleux et inoubliables grands joueurs, je me suis dit qu’Ottawa aurait été capable de nous poster un chèque de 10,22 $.

Nous sommes vraiment dans une époque nouvelle. Et ne me dites pas que le capitaine du Canadien (comment y s’appelle déjà ?) sera aux funérailles. Ben voyons donc ! Pas avec Saku Koivu, toujours ?

ET PATATI...

Première question lors d’une entrevue d’embauche en 2022 : « Peux-tu commencer dans 20 minutes ? »

Un anneau de 5 millions au centre-ville. Voilà enfin un emblème représentant le plus gros nid-de-poule de Montréal.

Si la 50 devient l’autoroute Guy-Lafleur, ça veut-tu dire qu’on va pouvoir rouler à planche cheveux au vent ?

Entendu il y a deux semaines : « J’ai hâte de revoir Carey Price. » Entendu cette semaine : « J’ai hâte de ne plus revoir Carey Price. »

Je n’ai pas encore joué, mais j’ai sorti mon sac de golf. Curieusement, je ne trouve plus mon bois no 1. Je pense qu’il s’est enfui pendant l’hiver.

Nouveau à Montréal pour les nids-de-poule. Le BIXI 4 roues motrices.

Avis aux catholiques de mon âge : On est plus près de l’extrême onction que du baptême.

Une cargaison de dentifrice a été volée. Le camion n’a pas de plaque.

Recette d’un succès commercial : liquidez le stock et stockez le liquide.

À DEMAIN AUX SPORTS