Les Cowboys Fringants font chanter Québec

Il n’y a rien de plus exaltant dans un concert rock que ces moments où un artiste et une foule sont au même diapason et chantent un succès que l’on connaît tous par cœur.

Un tel instant de grâce s’est produit assez tôt samedi soir, au Centre Vidéotron, quand les membres des Cowboys Fringants et près de 11 000 admirateurs, dont plusieurs se tenaient par les épaules, ont chanté d’une seule voix Toune d’automne, le titre qui a sorti le groupe de son Repentigny natal, il y a vingt ans, a rappelé son chanteur, Karl Tremblay.

Déjà en mode festif, le premier concert en carrière des Cowboys Fringants dans l’amphithéâtre de la capitale a alors enclenché la cinquième vitesse, ou était-ce la sixième, et l’histoire d’amour entre le groupe et ses admirateurs québécois s’est enrichie d’un autre remarquable chapitre.

En plein cœur de la tournée de leur album Les Antipodes, dans laquelle ils ont déjà à leur actif trois Centre Bell et un passage remarqué à Paris, les Cowboys ont déployé l’artillerie lourde : c’est-à-dire une sélection de succès tirés de tous leurs albums et même une reprise d’Enter Sandman, de Metallica, spécialement pour les gens de Québec.

Faire lever le party

Désormais maître dans l’art de faire lever le party par son énergie punk, le groupe a d’abord misé sur Les maisons toutes pareilles, Bye Bye Lou et les « Pa Pa Da » de Ti-cul pour réchauffer son monde.

Ensuite, les moments de communion euphoriques se sont succédé au son, entre autres, de Droit devant, La manifestation et L’Amérique pleure.

Toujours aussi déchaîné, Jérôme Dupras s’est chargé de faire grimper la température quand la situation le commandait tandis que Marie-Annick Lépine et Jean-François Pauzé s’en donnaient à cœur joie au violon et à la guitare. Au chant, Karl Tremblay a été un maître de cérémonie impeccable.

Même quand ils ralentissaient le rythme, la connexion demeurait forte, comme lors de très belles livraisons de Plus rien et Sur mon épaule, dans un Centre Vidéotron illuminé par des centaines de téléphones cellulaires. Magique !

En première partie, Marie-Annick Lépine a joué quelques titres de son récent album solo, Entre Beaurivage et L’Ange-Gardien. Une prestation sympathique, rehaussée de la présence à ses côtés des excellentes Mara Tremblay et Catherine Durand.

« Notre plus gros trésor »

Rencontrés en coulisses quelques heures avant le concert, Karl Tremblay et Jérôme Dupras se sont réjouis de constater que le groupe rejoignait maintenant quatre générations d’admirateurs.

Des enfants de 7-8 ans côtoient des gens du troisième âge. Ils en retirent une grande fierté.

« C’est notre plus grande réussite, notre plus gros trésor », a dit le chanteur Karl Tremblay.