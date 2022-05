Les poupées russes de Michel Tremblay

Fraîchement revenu de Key West et de la chaleur de la Floride, Michel Tremblay réapprivoise le printemps frisquet québécois et le port du masque.

« C’est beaucoup plus lousse là-bas, confie l’auteur à propos des règles sanitaires. Je n’étais plus habitué à me couvrir le visage. »

Celui qui n’a pas trop été affecté par la pandémie puisqu’il est accoutumé à travailler en solitaire est de retour ici pour présenter sa pièce Cher Tchekhov qui prendra l’affiche au TNM au début mai.

En puisant dans sa propre vie, l’homme de théâtre, qui aura 80 ans en juin, y rend hommage à ce grand dramaturge russe qu’il admire.

« C’est un auteur de personnages, car ils sont plus importants que l’action, note-t-il. Tchekhov a donné vie à des êtres qui ont fait le tour du monde et traversé les époques. »

Le Québécois a ainsi adapté son roman Un cœur en bandoulière (2020), qu’il a dépouillé de ses descriptions pour ne conserver que la trame principale. Il s’agit d’un écrivain vieillissant qui reprend le projet inachevé d’une pièce hommage à Tchekhov, mettant en scène une famille d’acteurs qui se réunit pour un souper. Dans celle-ci, il y a un auteur en panne d’inspiration qui retrouvera sa sœur aînée au bras d’un critique qui n’a pas été tendre envers lui.

« C’est mon alter ego qui raconte l’histoire de son alter ego, explique Michel Tremblay en entrevue téléphonique. On plonge donc dans l’abîme de l’abîme. » Cette création est directement tirée d’une expérience vécue par celui qui a pondu Les belles-sœurs.

« J’avais commencé une pièce il y a 7 ou 8 ans que je n’avais pas terminée, dit-il. Elle se passait dans une famille d’acteurs. Mais pour une raison que j’ignore, je pensais que les comédiens ne l’aimeraient pas donc cela m’a complètement bloqué. C’était la première fois que cela m’arrivait. »

Une pièce dans la pièce

La forme de Cher Tcheckhov est particulière puisqu’elle raconte la création d’une pièce de théâtre ainsi que l’action qui se déroule dans cette pièce. « Chaque fois que j’écris une pièce, je cherche à trouver une nouvelle façon de faire, une structure originale », mentionne-t-il. « On voit sous nos yeux une pièce s’écrire et comment un auteur s’autocritique, poursuit Michel Tremblay. Il fait des essais, puis des modifications avec les comédiens. » Le public assiste donc à une « pièce dans la pièce ».

Sous la direction de Serge Denoncourt, l’acteur Gilles Renaud incarnera l’alter ego de Tremblay, qui donne vie aux autres personnages, joués notamment par Anne‐Marie Cadieux, Maude Guérin et Henri Chassé.

« C’est une distribution exceptionnelle, se réjouit le dramaturge. J’aime beaucoup m’asseoir avec un metteur en scène pour faire des choix, dire oui ou non pour tel et tel comédien. »

La relation avec Serge Denoncourt ne date pas d’hier. Ce dernier a monté de nombreuses pièces du célèbre romancier québécois, dont Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-Anges.

Nouveau roman avec Hosanna

Avec plus de 50 ans de métier et plus d’une centaine d’œuvres traduites dans une quarantaine de langues, Michel Tremblay est conscient que le temps file. « Maintenant, chaque fois que je finis une œuvre, je me dis que ce sera une de mes dernières, confie-t-il. J’ai beaucoup de chance de travailler encore à mon âge. Ma passion ne s’assouvit pas. »

Il vient d’ailleurs de terminer l’écriture d’un nouveau roman, qui sera publié cet automne. C’est la suite d’Hosanna, une de ses plus célèbres pièces, présentée pour la première fois en 1973. On retrouve le personnage trans à l’âge de 79 ans. « Cela porte sur le vieillissement et sur comment quelqu’un décide de vivoter durant le reste de ses jours après avoir été humilié publiquement. »

L’écrivain ajoute que ses romans sont généralement plus doux que ses pièces. « Le théâtre existe pour poser des questions, pour bousculer, affirme-t-il. Une bonne pièce n’en est pas une avec une résolution. Les miennes posent des questions et ne donnent pas de réponses. C’est aux spectateurs d’en discuter entre eux par la suite pour les trouver. »

Cher Tchekhov, du 3 au 28 mai au TNM.