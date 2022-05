Martin St-Louis mise sur son expérience

Maintenant qu’il a goûté au travail derrière un banc de la Ligue nationale de hockey, Martin St-Louis est prêt à reprendre son poste d’entraîneur-chef, si c’est la volonté du Canadien de Montréal.

Embauché le 9 février dernier pour prendre la place de Dominique Ducharme avec la Sainte-Flanelle, St-Louis a maintenu un dossier de 14-19-4 en 37 rencontres. L’équipe éprouvait des difficultés à son arrivée, mais l’ancien joueur n’a pas pu faire de miracles. Il s’y attendait.

«C’est la vie. Tu as de bonnes journées et des moins bonnes. Je pense que les mauvaises journées ou les mauvaises passes, elles te font apprécier les bonnes, elles te font travailler plus fort. Le côté des émotions, je m’attendais à ça. J’étais pareil comme joueur. Je suis content d’être dans la ligue», a-t-il déclaré lors du bilan de fin de campagne du CH.

Son arrivée dans le giron de l’équipe a été bénéfique pour plusieurs joueurs, dont le jeune Cole Caufield. Sous Ducharme cette saison, le premier choix (15e au total) du Tricolore au repêchage de 2019 avait inscrit un seul but. Le franc-tireur a conclu sa campagne avec 23 réussites.

St-Louis aimerait être de retour la saison prochaine et le directeur général, Kent Hughes, s’est également exprimé en ce sens. Des négociations pour un possible contrat de trois ans pourraient être amorcées bientôt.

L’homme de 46 ans aimerait améliorer sa communication avec le personnel de l’équipe afin que tous travaillent de concert avec lui. Son avant-goût de trois mois dans la tempête montréalaise lui a été bénéfique, croit-il.

«Je crois qu’il y a plusieurs aspects non reliés au hockey que je comprends mieux que quand je suis arrivé. J’ai l’impression d’être devenu meilleur au cours des trois derniers mois», a avoué St-Louis.

«J’ai de l’expérience, maintenant», a-t-il rappelé avec le sourire.