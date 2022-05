Nos chansons favorites d’avril

Doux printemps, te voilà enfin. Pour t’accompagner, ces dix chansons parues au mois d’avril que nous vous proposons, chers lecteurs, d’écouter en mettant le volume au max. Au plaisir !

VASLAW | Lydia Képinski

Photo courtoisie, Conform

(CB) Pour un troisième extrait consécutif de son nouvel album Depuis, miss Képinski se glisse parmi nos sélections du mois. Accusez-nous de manquer d’originalité autant que vous voudrez, mais on ne pouvait pas ignorer cette invitation glamour à se déhancher follement. Lydia, tu es notre chouchou.

LA TOILE | Marie-Pierre Arthur

(SEN) La version live de La toile fait danser, tout en nous présentant une Marie-Pierre Arthur au son nettement plus électrique. En quelques notes, on s’imagine sur une piste de danse, les bras dans les airs et les yeux fermés afin d’apprécier cette mélodie à sa juste valeur.

QUELQUE CHOSE DE BEAU | Catherine Durand

Photo courtoisie

(CB) – Cordes somptueuses et des notes de claviers qui rappellent les pulsations électros d’un Thom Yorke cohabitent dans la plus parfaite harmonie dans cet extrait tout en douceur du prochain album de Catherine Durand. Ça fait l’effet d’une épaule réconfortante en cette époque trouble.

FALL | The Johans

(SEN) – On aime cette pièce tirée du deuxième EP, Goodbye Again, du duo folk rock québécois The Johans, pour ses influences de vieux country-folk américain nous transportant tout droit dans un paysage de grandes plaines parcourues à cheval ou en voiture, le long d’une longue route menant « vers le sud » de tous les possibles.

JE LÈVE MON VERRE | Vulgaire Machins

Photo courtoisie, Kelly Jacob

(CB) – « Je lève mon verre aux pauvres et aux déchus, aux drogués et aux perdus. » Comme Stromae l’automne dernier, Vulgaires Machins marque son retour en distribuant les coups de chapeau à ceux qui en arrachent dans la vie. Un beau geste et un retour réussi pour les vétérans du punk québécois.

GARDE-MOI | Jonas

(SEN) – Ce n’est plus Jonas le rocker, mais bien Jonas Tomalty qui livrera son prochain album baptisé Undivided le 13 mai prochain. Le premier extrait, Garde-moi, offre un bel aperçu de l’atmosphère mi-folk mi-rock et des paroles plus personnelles que l’artiste de 42 ans souhaite désormais offrir, lui qui explique que la paternité l’a fait grandir émotionnellement et spirituellement.

SOLO PUEDO CANTAR | Maritza

(CB) – Après un premier essai qui a donné la chanson Para Ti, en 2019, Maritza proposera un album entièrement en espagnol, au mois de mai. Bien franchement, à l’écoute du premier extrait, chanter dans la langue de Cervantes lui va à ravir.

VERS LA BEAUTÉ | Matt Holubowski

(SEN) – Il y a beaucoup de beau sur l’album collectif dirigé par Connor Seidel – qui avait envie de rendre hommage à 1969, une année riche musicalement –, dont cette jolie pièce magnifiquement livrée par Matt Holubowski. Il fait bon entendre chanter en français celui qui sait insuffler les plus belles touches de mélancolie aux chansons nouvelles comme anciennes.

MA WAY | Miro et Eli Rose

Photo courtoisie

(CB) – Comment prendre une chanson parue l’automne dernier et lui redonner un second souffle ? En demandant à la chanteuse pop Eli Rose d’y ajouter sa touche. Bien pensé, Miro !

UNE JUMENT POUR TOI, MA CHÉRIE | Sylvain Cossette

Photo courtoisie, Judith Cossette

(CB) – Depuis que ce savoureux pastiche de la musique country a été entendu dans un épisode de la saison 2 de C’est comme ça que je t’aime, nous étions plusieurs à prier pour qu’elle soit déposée sur les plateformes d’écoute en ligne. Nos prières ont été entendues. Alléluia !