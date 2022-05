Party sans masque sur le campus de l’UL

La pandémie semble avoir complètement disparu pour de nombreux étudiants qui ont fait la fête sans se soucier des mesures sanitaires, sur le campus de l’Université Laval.

Des images du Neon Party, organisé par le BorealFest, ont été diffusées sur les réseaux sociaux au courant de la soirée, qui s’est déroulée au Pub Universitaire, sur la rue de l’Université, vendredi.

On y voit des dizaines d’individus danser, chanter et se promener au rythme de la musique, sans distanciation sociale et sans masque, dans un décor fluorescent.

Le port du couvre-visage est pourtant obligatoire dans les endroits publics au moins jusqu’au 14 mai.

Bien que la sixième vague semble s’épuiser au Québec, rappelons que 2290 personnes sont actuellement hospitalisées en raison de la COVID-19 et que 95 individus en sont morts dans la dernière semaine.

Lassitude pandémique

Pour le Dr Jacques Lapierre, virologue à la retraite, cette situation est loin d’être surprenante et se produit probablement un peu partout à l’heure actuelle.

« Dans la tête des gens, il n’y en a plus de pandémie. Et c’est un peu le message qu’on passe en retirant toutes les mesures aussi rapidement », indique-t-il.

Pourtant, souligne-t-il, il y a plus d’hospitalisations que lors des deux premières vagues, lorsque c’était « la panique ».

« Il y a une tranche de la population qui a tout laissé tomber. C’était prévisible, avec le pic de la vague qui est passé et l’été qui arrive », estime Alain Lamarre, professeur en immunologie et virologie à l’Institut national de recherches scientifiques.

Un suivi sera fait

Invitée à expliquer la situation, l’organisation de l’événement affirme « avoir fait de son mieux pour faire respecter les mesures sanitaires recommandées [et] prévenir cette situation ».

Précisons que les vidéos ont été publiées par l’une des organisatrices, qui n’a pas semblé particulièrement choquée par ce qu’elle filmait.

De son côté, la Confédération des Associations d'étudiants de l'Université Laval, responsable de l’établissement, et l’Université Laval assurent qu’un suivi sera fait auprès de l’organisation pour rappeler les mesures et éviter un autre débordement d'ici la levée des mesures sanitaires.

