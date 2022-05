Ratios patients/soignants : une loi réclamée par 12 organisations

Au moment où la pandémie continue d’engorger les hôpitaux, 12 organisations demandent que Québec établisse des ratios sécuritaires en soins de santé.

Le nombre de patients par employé n’est pas sécuritaire. C’est une situation qui est déplorée par bien des professionnels de la santé qui doivent prioriser les cas et les soins qu’ils donneront. Ainsi, 12 groupes, associations et ordres professionnels ont lancé un plaidoyer pour une loi sur les ratios sécuritaires en soins de santé au Québec.

«La crise de la COVID-19 a levé le voile sur une situation inacceptable qui perdure depuis trop longtemps. Au Québec, nous devons pouvoir compter sur une garantie de niveau de soins qui n’est pas tributaire des compressions budgétaires, qui ne changent pas au gré des décisions politiques prises par les gouvernements ou celles prises par les établissements de santé», ont dit les signataires du plaidoyer.

En plus d’améliorer la qualité de soins prodigués, l’instauration de ratios pourrait attirer du personnel, estiment-ils en rappelant que la Californie, aux États-Unis, et l’État de Victoria, en Australie, ont réussis à vaincre la pénurie de main-d’œuvre en adoptant des ratios patients/soignants.

«Pour soutenir cet élan, nous demandons au gouvernement de mettre en œuvre une stratégie nationale de la main-d’œuvre en santé pour recruter, former, soutenir et maintenir à l’emploi le personnel soignant suffisant pour assurer la présence d’équipes compétentes et complètes, et ce, partout dans la province», ont conclu les porte-paroles du mouvement.

Ce que les signataires réclament :

— Une loi sur les ratios professionnels en soins/patients qui assure le respect des ratios établis en tout temps, et ce, partout au Québec.

— Une loi qui définit explicitement les ratios à mettre en place selon les besoins des groupes de clientèles et de la population, et ce, pour tous les contextes de soins de 1re, 2e et 3e lignes.

— Une loi qui prévoit également que les établissements de santé soient imputables de sa mise en œuvre et de son respect.

— Une loi qui permet enfin les rehaussements des ratios au besoin, selon l’état de santé des patients, les besoins des communautés et la complexité des soins.