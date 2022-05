Sensibiliser les jeunes au compostage

Une demi-douzaine d’écoles primaires du Centre-du-Québec ont décidé de sensibiliser leurs élèves au compostage cette année, une première initiative écoresponsable de ce genre au Québec.

Le Tero, un appareil qui transforme les déchets alimentaires en fertilisant naturel récemment mis au point par une entreprise de Québec, est au centre de l’apprentissage dont bénéficient les élèves de Bécancour, de Nicolet et de Yamaska.

«Le Tero est très facile à déplacer et les enfants peuvent voir la transformation très rapidement, nous a expliqué Joanie Pépin, coordonnatrice des programmes à la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY), qui a la tâche d’expliquer le fonctionnement de l’appareil aux écoles. La matière est broyée et les élèves peuvent la mettre par la suite dans la pelouse ou dans leur jardin communautaire.»

Dans le cadre des activités associées à ce projet, un élève sélectionné par classe récolte dans un seau des matières comme des restants de sandwichs, de viande, de fromage ou de légumes. Par la suite, le professeur de la classe qui a l'appareil dans une semaine donnée transvide le tout dans le Tero qui va déshydrater, sécher et broyer la matière à l’intérieur de quelques heures.

À l’école Tournesol, à Saint-Léonard-d’Aston, qui fait déjà du compostage depuis trois ans mais avec de l’équipement moins sophistiqué, c’est la responsable du service de garde, Marylène Fortier, qui aura la responsabilité du projet. Mme Fortier est notamment à l’origine de la création du comité vert jeunesse de l’école.

«Il y a 10 ans, nous ne parlions pas d’environnement dans les écoles. Les jeunes sont de plus en plus sensibilisés par le sort de la planète», a noté Mme Fortier.

Des jeunes emballés

«Je trouve ça bien la machine, car cela améliore notre compostage. C’est naturel et il n’y pas de trucs polluants et chimiques», a mentionné Marilou Naud, une élève de 5e année de l’école Tournesol.

La jeune fille de 10 ans, qui se dit sensible à la question du réchauffement climatique, effectuait déjà du compostage avec ses parents à la maison.

«Je crois que ce sera plus facile en utilisant la machine», estime-t-elle.

Maxime Desjardins, un autre élève de l’école Tournesol, a aussi été initié au compostage avant l’arrivée de l’appareil Tero à son établissement scolaire.

«Je connaissais ça un peu le gaspillage alimentaire avant de voir la machine, car nous faisons aussi un peu de compost avec nos restants de nourriture ou nous les donnions aux poules», a dit Maxime.

Quelque 250 élèves de la maternelle à la 6e année vont utiliser le Tero à Saint-Léonard-d’Aston cette année.

L’appareil a été proposé par la RIGIDBNY à une dizaine d’écoles de la MRC de Bécancour et celle de Nicolet-Yamaska. Plus de la moitié d’entre elles ont manifesté leur intérêt et un tirage au sort a été fait afin qu’il y ait six appareils au total pour les deux territoires.

«Nous avons eu une bonne réceptivité», a mentionné Mme Pépin, de la RIGIDBNY.

Joanie Pépin souhaite que ce projet pilote fasse des petits. D’ailleurs, une école de Trois-Rivières a déjà manifesté son intérêt, nous a-t-elle confié.