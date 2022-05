Formule E: Stoffel Vandoorne fait coup double à Monaco

Avec une victoire à l’ePrix de Monaco, le représentant des Mercedes Stoffel Vandoorne s’est emparé de la première position au classement des pilotes de la Formule E, samedi.

Le Belge, qui amorçait la course à la quatrième place, a devancé le détenteur de la pole position Mitch Evans (Jaguar) sur le podium. Jean-Éric Vergne (DS Techeetah), le seul à avoir récolté des points dans chacune des six manches du championnat cette saison, a terminé troisième.

Le Néo-Zélandais Evans avait le momentum après avoir gagné les deux ePrix de Rome, plus tôt au mois d’avril. Un drapeau jaune et la sortie de la voiture de sécurité après la perte d’énergie du meneur, Pascal Wehrlein, ont aidé Vandoorne à prendre les devants. Derrière, Evans a dépassé Vergne dans les derniers instants.

Avec 81 points au classement des pilotes, Vandoorne devance Vergne de six unités. Evans et Robin Frijns (Envision) suivent respectivement avec 72 et 71 points.

La Formule E se déplacera en Allemagne dans deux semaines pour y disputer deux étapes à Berlin, les 14 et 15 mai.