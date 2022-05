Striptease et karaoké... eh bien!

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Au deuxième étage du Café Cléopâtre, des amateurs de karaoké se dévêtent en poussant la chanson sous les encouragements de leurs amis, certains avec la maestria d’une Lili St-Cyr, d’autres avec une maladresse à la Mr Bean.

Le gogo-karaoké auquel j’ai assisté n’avait rien d’obscène. C’était juste assez transgressif pour être jubilatoire.

Des amateurs qui osent l’effeuillage, c’est comique.

« Mon conjoint et moi avons découvert la formule inopinément parce que nous produisions des spectacles burlesques et qu’un jour, nous avons eu l’idée d’un mélange de karaoké et de striptease dont le succès nous a surpris, alors ce qui devait avoir lieu une fois ne s’est jamais arrêté », raconte Julie Paquet, qui anime la soirée appelée Bareoke Strip Karaoke (bareoke étant la conjonction de bare signifiant nu en anglais et karaoké) depuis maintenant une décennie.

Vingt minutes avant l’ouverture des portes à 21 h, il y avait déjà une quarantaine de personnes en file dans l’escalier.

Pas obligé de se dénuder

Prix d’entrée : 10 $. Ça a lieu normalement un samedi sur deux.

« Aucun besoin de se dénuder complètement, c’est libre à chacun », précise Mme Paquet.

Aucune femme n’a retiré sa culotte lors de ma visite, mais pas mal tous les soutiens-gorges tombaient.

La foule est bigarrée. Mon pifomètre détecte une prépondérance de personnes assez éduquées, dans la trentaine, dont une majorité issue de la communauté LGBTQ.

Public varié et enjoué

Je ne prétends pas être un spécialiste de la chimie humaine, mais cette composition du public me semble indissociable de la possibilité d’un tel événement à la fois impudique et très bon enfant.

Se succèdent sur scène un quinquagénaire sans complexe, des éphèbes exubérants, des amies pompettes en enterrement de vie de jeune fille, une trentenaire blonde qui oublie d’enlever ses bottes avant ses pantalons et qui se retrouve sur les fesses à essayer de se dépêtrer, une petite comique qui enlève avec fougue une succession de vêtements, mais qui en porte d’autres en dessous, etc.

Photo Louis-Philippe Messier

À chaque nouvel effeuillage, la foule embarque. Plus la technique est caduque, plus c’est cocasse :

« As-tu déjà essayé de te dévêtir avec une seule main parce que tu tiens un micro ? » me demande Linda.

(C’est elle qui a oublié d’enlever ses bottes avant ses pantalons et qui s’est retrouvée sur le derrière...)

« Ici, tout le monde est imparfait, ça fait partie du spectacle... et ce sont souvent les vêtements qui refusent de collaborer, un bouton qui bloque ou une fermeture éclair qui coince », dit-elle.

« Tu te sens vivre »

Richard Migneron, 52 ans, un col bleu, semble le doyen de la soirée. « Sur la scène, t’es craintif, nerveux, anxieux, tu te sens vivre ! Pour un homme de mon âge, c’est aussi une rare occasion de se sentir sexy », confie ce gogo-karaokiste de longue date.

Photo Louis-Philippe Messier

« Chanter en public et être nu en public, ce sont deux peurs que je me donne le défi de surmonter », me dit Jean-Michel M., un jeune Montréalais.

Des permissions m’ont été accordées pour les photos, normalement strictement interdites.

La majorité de ces images ne sont pas montrables ici !