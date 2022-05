De peine et de misère

Le CF Montréal peut s’estimer chanceux d’avoir gagné 2 à 1 contre l’Atlanta United FC samedi après-midi.

La troupe montréalaise s’était fait une spécialité de céder tôt dans un match pour revenir au pointage et c’est l’inverse qui s’est produit samedi.

Mené 1 à 0 à la mi-temps, Atlanta a contrôlé l’essentiel du match et a créé l’égalité à la 51e minute par l’entremise de Marcelino Moreno.

Kamal Miller avait ouvert la marque en début de rencontre. Il a aussi mystifié deux défenseurs d’Atlanta pour centrer vers Joaquin Torres qui a marqué le but de la victoire de la tête à la 82e minute.

Photo Martin Alarie

C’était tout ce qu’il fallait pour animer la belle foule de 15 060 spectateurs, qui a profité d’un bel après-midi ensoleillé au Stade Saputo.

On a même eu droit à des « Guy ! Guy ! Guy ! » en hommage à Guy Lafleur quand le 10 minutes est apparu au cadran.

Marque égalée

Malgré cette performance qui n’a pas été particulièrement complète à la maison, les Montréalais viennent d’égaler un record d’équipe avec un sixième match sans défaite (4-0-2) en MLS. Ajoutons à cela un verdict nul contre Cruz Azul en quarts de finale de la Ligue des champions et la série sans défaite est de sept rencontres.

Mieux que ça, l’équipe a été presque parfaite au mois d’avril avec une récolte de 13 points sur une possibilité de 15 grâce à quatre victoires et un match nul.

Le prochain match contre Orlando, samedi prochain au Stade Saputo, sera toutefois un peu plus compliqué en milieu de terrain puisque Victor Wanyama et Ismaël Koné seront suspendus pour accumulation de cartons jaunes.

Domination

Le CF Montréal a amorcé la rencontre sur les chapeaux de roue en ouvrant la marque dès la 4e minute quand Kamal Miller a marqué son premier but de la saison en prolongeant de la tête un coup franc de Djordje Mihailovic, qui récoltait une quatrième passe décisive.

Le hic, c’est que les Montréalais se sont par la suite fait manger tout rond en milieu de terrain, ce qui s’est traduit par une multitude de pertes de balle et de déchets techniques.

Atlanta a profité du jeu mou des locaux pour avoir près de 73 % de la possession en première demie.

Photo Martin Alarie

Pourtant, Wilfried Nancy veut que son équipe en soit une de possession, ce qui est encore plus vrai à domicile.

On vous parlait de jeu mou et de domination d’Atlanta en milieu de terrain ? Montréal a affiché un très pauvre taux de passes réussies de 69,8 % en première demie contre près de 90 % pour les visiteurs.

Trouver le moyen de gagner

« Les gars ont trouvé un moyen de gagner ce match, comme quoi le football c’est irrationnel à certains moments. »

Wilfried Nancy ne pouvait mieux résumer cette victoire un peu improbable de son équipe, qui a volé les trois points malgré une belle prestation sur la route d’Atlanta.

« On a joué contre une équipe qui a de la qualité même s’il y a des absents », a insisté Nancy.

En effet, Atlanta était privé de l’attaquant Josef Martinez, du gardien Brad Guzan et du milieu Osvaldo Alonso. Mais ça n’a pas paru.

Dominés

Les locaux ont même été dominés au chapitre de la possession de balle, particulièrement en première demie, à hauteur de 70 % en faveur des visiteurs.

« On n’a pas eu le ballon, les joueurs ont joué sur autre chose comme défendre, a expliqué Nancy. Ils ont été forts mentalement et surtout dans le fait de n’avoir concédé qu’un seul but. Ce n’est pas de la chance, les gars n’ont rien lâché. »

Auteur d’un but et d’une passe, une première pour lui en carrière, Kamal Miller a toutefois tenu à diminuer l’importance de la possession du ballon dans la rencontre.

« Atlanta est l’une des meilleures équipes de la ligue pour la possession, et ce peu importe qu’ils jouent à la maison ou à l’étranger.

« C’est normal dans leur cas et pour les battre, il faut bien défendre pendant 90 minutes. Je crois que la possession n’est pas si importante si on fait le travail défensif. »

Et Miller s’est assuré que l’équipe passe une belle soirée en fournissant la passe à Joaquin Torres sur le but gagnant.

« Je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé. Je voulais provoquer des choses et je voulais mettre le ballon dans la surface », a-t-il expliqué.

Merci Kamal

On l’a mentionné, Miller a disputé un solide match sur le plan offensif avec un très joli but de la tête en première demie.

Mais c’est en seconde période qu’il a brillé avec une feinte qui a battu deux défenseurs pour ensuite faire le centre qui a mené au but victorieux.

« Il s’est transformé en Messi en seconde demie, a lancé Djordje Mihailovic. On avait besoin de ce genre de prestation de sa part dans ce match. Le but et la passe étaient la cerise sur le gâteau à mon avis. »

« J’espère qu’il n’ira pas croire qu’il est Zidane, a blagué Nancy. Il a une grosse marge de progression et s’il arrive à être constant, ça peut être du très haut niveau. »

2 1 Gardien: S. Breza Défenseurs: K. Miller, R. Camacho, J. Waterman. Milieu: L. Lappalainen (remplacé par Z. Bassong à la 83e min.), V. Wanyama, I. Koné (remplacé par S. Piette à la 69e min.), A. Johnston (remplacé par Z. Brault-Guillard à la 75e minute), D. Mihailovic, A. Hamdi (remplacé par J. Torres à la 46e minute). Attaquant: R. Quioto (remplacé par K. Kamara à la 74e minute). Montréal Gardien: B. Shuttleworth. Défenseurs: B. Lennon, A. Franco, M. Robinson, ­A. Gutman. Milieu: L. Araujo (remplacé par J. Mulraney à la 80e minute), F. Ibarra (remplacé par J. Conway à la 85e minute), M. Rossetto. Attaquant: T. Almada, R. Cisneros, M. Moreno. Atlanta But Montréal : Miller (4e - passe à Mihailovic), Torres (82e - passe à Miller) ATLANTA : Moreno (51e) Cartons MONTRÉAL : Camacho (10e), Wanyama (31e), Koné (59e) ATLANTA : Moreno (52e), Franco (55e), Ibarra (76e) TIRS ARRÊTS MTL 5 4 ATL 5 3 FAUTES HORS-JEUX MTL 13 2 ATL 12 2 COINS MTL 7 ATL 8

Bulletin

8,5 / 10 – Kamal Miller

Le joueur le plus allumé de l’équipe, particulièrement en première demie. Il marque son premier but de la saison. Il a une passe décisive sur le but de Torres.

7,5 / 10 – Sebastian Breza

Il réalise deux très gros arrêts en plongeant sur sa gauche en première demie pour maintenir le score. Il en ajoute un autre en fin de match.

7,5 / 10 – Joaquin Torres

Il a mis un peu de temps à s’installer dans le match, mais il a eu une occasion et ne l’a pas ratée.

7,5 / 10 – Alistair Johnston

Combatif comme toujours, il semble de plus en plus serein dans le couloir droit.

7 / 10 – Samuel Piette

Des premières minutes à la maison cette saison et une belle prestation pour bien finir la rencontre.

7 / 10 – Kei Kamara

Il a contribué à stabiliser le jeu en fin de match.

7 / 10 – Zachary Brault-Guillard

Il a apporté du calme en fin de match et une implication offensive.

6,5 / 10 – Joel Waterman

Il passe près de marquer en première demie. Son jeu défensif est en dents de scie.

6,5 / 10 – Rudy Camacho

Il nous a fait une ou deux bonnes peurs. Il doit stabiliser son jeu.

6,5 / 10 – Victor Wanyama

Il reçoit un carton jaune en première demie et sera suspendu pour accumulation samedi prochain. Match un peu moins abouti.

6 / 10 – Djordje Mihailovic

Il tire un bon coup franc sur le but de Miller, mais il connaît une première demie difficile.

6 / 10 – Romell Quioto

Un match discret. À sa décharge, on ne lui a pas donné beaucoup de ballons avec lesquels jouer.

6 / 10 – Ahmed Hamdi

Un premier départ pour lui et il a encore besoin de trouver le rythme, il a souffert comme les autres dans les 45 minutes qu’il a jouées.

5,5 / 10 – Lassi Lappalainen

Un autre match difficile où on voit clairement Atlanta en continuelle attaque de son côté.

5,5 / 10 – Ismaël Koné

Il a plus d’initiative dans le jeu défensif, mais se montre trop mou dans l’entrejeu et dans les phases d’attaque. Sera suspendu pour samedi prochain pour accumulation de cartons.