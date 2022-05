Un lien presque irréel

Guy Lafleur et Mike Bossy sont décédés à exactement une semaine d’intervalle. En quelque sorte, le parcours des deux hommes a été presque identique du début à la fin.

J’ai eu la chance de prendre part aux funérailles de Mike, jeudi dernier. Ce fut une cérémonie à la fois sobre et grandiose. Un peu à l’image de l’homme qu’il était.

C’était beau. Des témoignages des filles de Mike à l’émouvant hommage que lui a rendu son ancien coéquipier et ami Bryan Trottier, en passant par les discours prononcés par nos collègues à TVA Sports Louis Jean et Éric Fichaud, tout était là.

En revenant, je n’arrêtais pas de penser. Mardi, ce sera au tour de Guy Lafleur.

Il y a quelque chose qui a toujours uni ces deux hommes. Quelque chose de difficile à expliquer.

En regardant leurs carrières, elles ont comporté des différences, mais dans l’ensemble, les deux hommes ont marqué leur époque.

Autant Mike que Guy ont fait leurs débuts dans la LHJMQ et sont rapidement devenus les joueurs les plus redoutables du circuit. Guy a mené les Remparts à la Coupe Memorial en 1971 tandis que Mike a fait la pluie et le beau temps avec le National de Laval.

Les deux ont par la suite fait leur entrée dans la LNH. Ça aura pris plus de temps à Guy qu’à Mike pour avoir un impact avec leur équipe respective, mais quand ce fut fait, ils ont tous les deux été des super vedettes. Leur façon de marquer se ressemblait beaucoup. Je perds le compte du nombre de buts que je les ai vus inscrire, après avoir survolé l’aile droite avant de battre le gardien adverse à sa droite.

GARS D’ÉQUIPE

Pour Mike et Guy, toutefois, les succès personnels n’ont jamais été plus importants que le concept d’équipe. J’ai rigolé, jeudi, quand Bryan Trottier a raconté que le 24 janvier 1981, après que Mike ait marqué son 50e but à son 50e match contre mes Nordiques, il avait eu une chance d’en ajouter un 51e dans un filet désert. Il avait plutôt décidé de faire la passe à Trottier qui avait enfilé l’aiguille. De retour au banc, ce dernier avait demandé à Mike pourquoi il n’avait pas profité de cette occasion pour marquer un 51e but.

Mike avait répondu : « Parce que c’était le bon jeu à faire. »

C’était ça, Mike Bossy. Et c’était aussi ça, Guy Lafleur.

Je me rappellerai toujours que, lors de sa tournée d’adieu, que j’avais eu la chance de diriger, tout le monde venait le voir en espérant qu’il marque le plus possible. Ses coéquipiers le savaient et lui donnaient constamment la rondelle. Guy, en ultime coéquipier, leur rendait souvent la pareille.

De retour au banc, je lui avais dit : « Guy, ils sont ici pour toi. Il faut que tu marques ! »

Même dans sa tournée d’adieu, il était généreux.

AMOUR ET FAMILLE

En y pensant bien, il existait peut-être une différence marquante entre les deux légendes. Guy avait un franc-parler qui le caractérisait. Il n’a jamais eu honte de critiquer son ancienne équipe, le Canadien. Il le faisait parce qu’il aimait profondément cette organisation.

Dans le cas de Mike, je peux vous assurer que lorsqu’il voyait les Islanders de New York éprouver des difficultés, ça l’affectait, mais il l’exprimait moins publiquement.

Mais c’est à peu près tout. En plus d’être les héros de leur époque, ils étaient d’abord et avant tout des époux et des hommes de famille dévoués. Les deux ont rencontré leur épouse respective lorsqu’ils évoluaient dans les rangs juniors.

Ils ont par la suite eu deux enfants chacun, Mike était père de deux filles tandis que Guy a eu deux garçons.

Il y avait tellement de choses qui unissaient les deux hommes. De les voir partir à une semaine d’intervalle, c’est encore irréel pour moi.

Les échos de Bergie

Stopper l’hémorragie

C’est fait, le Canadien va officiellement terminer 32e et dernier dans la LNH. Je n’arrive pas à y croire. L’organisation la plus prestigieuse du circuit qui termine bon dernier. Ce n’est pas normal et il ne faut pas que ça se reproduise. Cette ville et ses amateurs méritent mieux. Il faut absolument que Kent Hughes et Jeff Gorton mettent leur empreinte sur cette organisation cet été. Il faut freiner la glissade, et rapidement. Quoi qu’on en dise, il n’y a pas d’excuse assez forte pour expliquer une saison aussi médiocre. Dans le bilan de fin de saison, on parlera assurément du nombre de blessés. Par contre, tous les clubs en ont et ils ne finissent pas tous dans la cave. Une chose est sûre, toutefois : cette saison a de nouveau prouvé que le Tricolore a les meilleurs partisans au monde. D’accepter cette médiocrité et de continuer à payer une fortune pour aller voir leur équipe favorite, c’est ce qu’on appelle de l’amour inconditionnel.

Maîtres à bord

Parlant de Hughes et Gorton, j’ose espérer qu’ils montreront qu’à partir de maintenant, ce sont eux les capitaines du bateau. Depuis trop d’années, on est à la merci de ce que veulent les vétérans, à commencer par Carey Price. Récemment, ce fut un peu la même chose avec Shea Weber à qui on a permis de ne pas rencontrer les médias, en plus de laisser passer le fait qu’il n’était pas au Centre Bell pour l’hommage rendu à Guy Lafleur. Après tout, il demeure le capitaine de l’équipe. J’espère que cette époque est révolue, que Hughes et Gorton auront les coudées franches et qu’ils prendront les meilleures décisions pour l’organisation sans avoir peur de froisser l’ego des vétérans.

Bonne retraite Pierre

Le préposé à l’équipement du Canadien, Pierre Gervais, part à la retraite. Ça me fait drôle de repenser à la première fois que j’ai rencontré Pierre. Il était mon voisin à Trois-Rivières et il était allé demander à ma famille, tout d’abord s’il pouvait déneiger mon entrée et, par la suite, s’il pouvait venir travailler pour moi avec les Draveurs. Il m’avait offert ses services gratuitement, en plus ! Le reste fait partie de l’histoire. Il a ensuite travaillé un peu à Sherbrooke avant de joindre le Canadien. Dans l’ombre, il a su gagner le respect de tous les joueurs. Il est toujours demeuré très discret sur ce dont il était témoin à l’interne. C’est quelque chose qu’il avait appris jeune et qu’il a toujours appliqué. Félicitations pour ta belle carrière, Pierre. Tu peux maintenant profiter d’une retraite bien méritée.