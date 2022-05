Un «petit guerrier» parti trop tôt

Un adolescent qui a passé les deux dernières années à redonner espoir aux malades en s’impliquant auprès de Leucan a succombé à son deuxième cancer après s’être battu comme un guerrier toute sa vie.

« Il nous a dit qu’il n’avait aucun regret, qu’il n’aurait rien changé à sa vie. C’était comme s’il était prêt à partir », relate avec émotion Barbara Royer, en entrevue avec Le Journal.

Le 30 janvier dernier, son fils, Anthony Falardeau, âgé de 15 ans, a succombé à un cancer du cerveau contre lequel il luttait depuis un peu plus de deux ans.

À peine deux semaines plus tôt, on lui annonçait que le traitement pour réduire la taille de son pinéoblastome – un type de tumeur cérébrale très rare – et de quelques métastases ne donnait pas les résultats escomptés.

« On était censés rencontrer les médecins [deux jours après son décès] pour connaître la suite du processus. Ça a été extrêmement rapide, on pensait avoir plus de temps avec notre petit bonhomme... », souffle le père de l’adolescent, Tommy Falardeau.

Le combat d’une vie

Faisant preuve d’une résilience hors norme, Anthony n’a même pas bronché lorsqu’il a appris que la maladie progressait. Il a même demandé à prendre une dernière photo avec ses médecins, avant de les remercier, affirment ses parents.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Il faut dire que le jeune homme a eu son lot d’épreuves dans la vie. Dès l’âge de deux ans, on lui découvre un cancer à l’abdomen et à la moelle épinière.

À l’époque, des opérations et plusieurs séances de chimiothérapie lui avaient permis de se remettre complètement de la maladie en quelques mois. Mais en raison de la rareté de la pathologie, des suivis ont été nécessaires pendant 10 ans.

C’est lors d’une des dernières séances de ces suivis, neuf ans et demi plus tard, que le diagnostic de pinéoblastome est tombé.

Redonner au suivant

« Il y avait des signes, mais on ne voulait pas y croire. On savait dans quoi on s’embarquait. La première fois, ça avait été épouvantable », se rappelle Mme Royer.

Depuis 2019, Anthony était devenu l’un des porte-parole de Leucan. Il a enchaîné les conférences de presse, Défis têtes rasées et campagnes de financement pour faire avancer la recherche et bonifier les services offerts aux familles touchées par la maladie.

Photo courtoisie

« Il a accepté dès que l’organisation l’a approché, c’était important pour lui. Il était conscient de toute l’aide que Leucan nous apportait et il voulait apporter la sienne en retour », explique sa mère.

« Il faisait preuve d’une immense joie de vivre, malgré les épreuves, et d’une sagesse incroyable pour son âge. Il a laissé sa trace partout où il est passé. C’était notre petit guerrier... », conclut son père, étouffant un sanglot.