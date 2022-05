Varadero et ses hôtels reprennent vie

Après de longs mois de fermeture, en raison de la pandémie, Varadero, l’une des plus belles destinations soleil et plage des Caraïbes, ouvre peu à peu les portes de ses hôtels quatre et cinq étoiles.

Varadero a profité de cette période de fermeture pour se refaire une beauté. Pendant cette accalmie, quelques rejetons sont apparus dans le firmament bleuté de la péninsule et ne demandent qu’à se faire connaître. Ainsi, ce petit hôtel de charme de dix chambres, presque toutes équipées d’un jacuzzi, Le Mystique, avec service personnalisé, recommandé aux visiteurs qui préfèrent la paix et l’ambiance romantique à l’agitation bruyante des tout-inclus.

Face à l’hôtel Cuatro Palmas, sur la première avenue, en plein centre-ville, on a fait surgir un immense centre commercial en plein air, appelé El Bulevar, doté de multiples boutiques spécialisées, dont la Maison du rhum, la Maison du café et la Maison du chocolat, ainsi que de restaurants, certains spécialisés avec la nourriture typique du Japon, de la Russie et de la Suisse, d’autres de restauration rapide. Ambiance festive garantie.

Les valeurs sûres

En attendant que les vacanciers retrouvent leurs bonnes vieilles habitudes, une douzaine d’hôtels, sur la plus de soixantaine que compte Varadero, sont en activité; les autres ouvriront peu à peu en fonction de la demande, dans les mois qui suivent, car même si ladite «haute saison» est terminée, la demande est toujours forte durant la période estivale.

Parmi ceux-ci, notons l’incontournable Sol Palmeras, de la chaîne hôtelière Mélia, toujours à la hauteur de nos attentes en matière de confort et d’animation, ainsi que l’hôtel Melia Internacional (5 étoiles), qui a rouvert ses portes l’an dernier, après avoir subi une cure de jouvence. Avec ses presque 1000 chambres, sa dizaine de restaurants, ses multiples bars et lieux de divertissement, sa vue imprenable sur la mer Atlantique, sa vaste plage de sable blanc, ses piscines avec bars, vous vivrez une expérience inoubliable, comme si vous étiez dans l’un des mythiques hôtels de la Côte d’Azur. Peut-être y croiserez-vous Penelope Cruz ou le fantôme de Jean-Paul Belmondo?

Certains hôtels de la chaîne Blue Diamond sont également en activité. Le Royalton (5 étoiles) se distingue par son style éclectique, ses chambres spacieuses avec minisalon, sa cafétéria ultramoderne pour les buffets à volonté, sa plage et ses piscines, ses terrasses extérieures pour un souper romantique au son des vagues qui viennent se briser devant vous.

La chaîne hôtelière Iberostar, une autre valeur sûre, n’est pas en reste avec trois hôtels 5 étoiles en activité actuellement: Selection Varadero, Bella Vista Varadero et Tainos.

Une des meilleures tables de Varadero

Pour une expérience gastronomique inoubliable, je vous recommande la Mansión Xanadú. Ce domaine, petit bijou d’architecture, appartenait, jusqu’au triomphe de la Révolution, à un magnat du nylon, la famille Dupont de Nemours, qui avait fait construire ce palais en 1930. On peut visiter ses trois étages, ainsi que sa cave à vins exceptionnelle et ses jardins, et apprécier ses boiseries et meubles en acajou, un bois précieux qu’on trouve sur l’île cubaine. Vous mangerez sur la terrasse, à quelques mètres seulement de la plage, et voudrez très certainement féliciter le chef cuisinier pour la qualité et la fraîcheur de ses produits et leur élégante présentation. Pour les amateurs de golf, 18 trous se trouvent juste en face et font partie du complexe hôtelier Xanadú.

Sécurité et accueil 5 étoiles

Toutes les mesures de sécurité sanitaire ont été prises pour vous assurer un séjour sans aucun risque. Du personnel soignant se trouve sur place, dans chaque hôtel, pour prendre votre température lorsque vous y entrez. Les employés portent en tout temps le masque de protection, et des désinfectants liquides se trouvent à votre disposition où que vous alliez.

Croyez-moi, vous serez traités comme des rois. Les Québécois jouissent d’une excellente réputation auprès des Cubains, qui n’attendent plus que votre visite pour vous faire partager leur enthousiasme et leur savoir-faire.

Demain, 1er mai, fête des Travailleurs

Cuba est un des rares pays où le 1er mai, fête des Travailleurs, est célébré de manière officielle. Plus d’un million de personnes convergeront, tôt le matin alors que le soleil frappe moins fort, vers la Plaza de la Revolución. On défilera par corps de métiers et unités de travail. Les sarraus blancs du secteur de la Santé seront à l’honneur. Un joyeux spectacle haut en couleur, car, à Cuba, tout se fait sur un pied de danse et de guerre.