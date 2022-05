Chapelle ardente de Guy Lafleur: tout le Québec ébranlé et ému par le Démon blond

Le premier ministre François Legault et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sont venus rendre un dernier hommage à Guy Lafleur, un « héros » et une « légende » québécoise, lors de la première journée de la chapelle ardente tenue à sa mémoire, aujourd'hui.

« C’est tout le Québec qui est en deuil », a affirmé d’entrée de jeu M. Legault, après avoir offert ses condoléances à la famille de l’ancienne vedette du Canadien de Montréal.

Comme beaucoup, je me suis rendu au Centre Bell pour dire au revoir à Guy Lafleur aujourd'hui. Ému de voir autant de monde qui se sont déplacés pour rendre hommage à leur héros.

Merci pour tout, Guy! Merci de nous avoir inspirés et rendus fiers. On ne t’oubliera jamais! pic.twitter.com/GUGMT14YKU — François Legault (@francoislegault) May 1, 2022

M. Legault a été le premier à pouvoir se recueillir sur le cercueil du Démon blond sous l’œil des caméras présentes.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Je suis content de voir qu’il y a plein de Québécois qui viennent lui dire merci pour tous les petits bonheurs qu’on a eu les soirs de match à le voir entrer sur l’aile droite », a précisé le premier ministre.

« Avec Guy Lafleur, on était des gagnants. » - François Legault pic.twitter.com/YnaJmnIcOC — Jonathan Bernier (@JBernierJDM) May 1, 2022

« Je trouve ça beau, je trouve ça très touchant. Ça montre à quel point Guy Lafleur était aimé », a renchéri la mairesse Plante.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Il amenait avec lui cette fierté dont les Québécois et Québécoises ont besoin », a-t-elle souligné.

Guy Lafleur | 1951-2022 Guy Lafleur1951-2022 30 mars 1991 - Ovation pour Guy Lafleur lors de son dernier match a vie au Forum dans l'uniforme des Nordiques. Les archives / Le Journal de Montreal Guy Lafleur durant ses années avec Le Canadien Bruce Bennett Studios via Getty Images Guy Lafleur André Toto Gingras LE JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI Le club de hockey Canadien présente les récipiendaires des prix d’excellence et du mérite Guy-Lafleur pour 2017-2018 CHANTAL POIRIER / LE JOURNAL DE MONTRÉAL Guy Lafleur lors du dernier match de sa tournée d'adieu au Centre Bell, le dimanche 5 décembre 2010. Sébastien St-Jean / 24Heures / Agence QMI 11 septembre 1971 - À la veille de son premier camp d'entrainement avec le Canadien de Montréal, pour la première fois Guy Lafleur en profite pour donner quelques coups de patin sur la patinoire du Forum. Sur la photo il est en compagnie de Jean Béliveau. Les archives / Le Journal de Montreal Photo dédicacée de Guy Lafleur dans son uniforme des Remparts de Québec Courtoisie Guy Lafleur dans le cadre de la soirée du retrait du numéro 4 de Guy Lafleur au Centre Slush Puppie de Gatineau le mercredi 29 septembre 2021 MARTIN CHEVALIER / LE JOURNAL DE MONTRÉAL Guy Lafleur et sa bannière dans le cadre de la soirée du retrait du numéro 4 de Guy Lafleur au Centre Slush Puppie de Gatineau le mercredi 29 septembre 2021 MARTIN CHEVALIER / LE JOURNAL DE MONTRÉAL Dernier match de Guy Lafleur avec les Nordiques de Québec, à Montréal le 30 mars 1991 Les archives / Le Journal de Montreal Sculpture de Guy Lafleur en bronze Les archives / Le Journal de Montreal Guy Lafleur, Pee-Wee Collection Tournoi Pee-Wee de Québec, Fonds Photo Moderne Guy Lafleur, Pee-Wee Collection Tournoi Pee-Wee de Québec, Fonds Photo Moderne Guy Lafleur et les trophée Art Ross, Conn Smythe et Lester B. Pearson, Forum de Montréal, 1976 Denis Brodeur / NHLI via Getty Images Guy Lafleur, alors membre de Team Canada, signe des autographes durant un entraînement pour la Coupe Canada, Montréal 1976 Denis Brodeur / NHLI via Getty Images Guy Lafleur et le gardien de but Murray Bannerman #30 des Blackhawks de Chicago, Forum de Montréal 1980 Denis Brodeur / NHLI via Getty Images Guy Lafleur et le gardien Mike Palmateer des Maple Leafs de Toronto Dick Darrell / Toronto Star via Getty Images 7 mars 1975 - Guy Lafleur devient le premier joueur de toute l'histoire du club Canadiens à atteindre les 100 points en une seule saison Lors d'une victoire de 8 à 4 contre les Capitals de Washington Les archives / Le Journal de Montreal Guy Lafleur sur le banc durant un match (3) de finale contre les Bruins de Boston, Boston Gardens, 1977 Dick Raphael / Sports Illustrated via Getty Images Annonce de la première retraite de Guy Lafleur Les Archives / Le Journal de Montréal La LHJMQ retire le numéro 4 de Guy Lafleur au Centre Videotron de Québec, jeudi le 28 octobre 2021 STEVENS LEBLANC / JOURNAL DE QUÉBEC / AGENCE QMI

Une façon de l’honorer à jamais

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Pour Mme Plante, il est important que le legs du hockeyeur demeure.

« On souhaite trouver un lieu pour honorer la mémoire de Guy Lafleur et s’assurer que dans nos rues, à la ville de Montréal, on se souviendra à jamais de tout ce qu’il aura laissé », a-t-elle précisé.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La semaine dernière, Québec a mis sur la table l’idée de renommer l’autoroute 50 qui traverse Thurso, la ville natale du défunt, en son honneur.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Souvenirs

Si François Legault et Valérie Plante n’ont pas eu la chance de rencontrer Guy Lafleur ou de le voir jouer au Forum de Montréal, tous deux ont de vifs souvenirs du numéro 10.

« Ça nous rappelle des souvenirs incroyables. Dans ce temps-là, on gagnait et on était fier. Ça réunissait tout le monde : francophones, anglophones », s’est remémoré M. Legault.

« Il va avoir marqué beaucoup de monde par sa générosité, son authenticité, sa passion et bien sûr son talent », a pour sa part témoigné Mme Plante.