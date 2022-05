Code criminel: bientôt fini, les crimes en orbite pour les astronautes canadiens

Les astronautes canadiens ne seront plus à l’abri de la justice pour des crimes commis dans l’espace.

Caché au fin fond du budget 2022 du Canada, un amendement au Code criminel permettra d’étendre la juridiction canadienne jusqu’en espace. Ainsi, les Canadiens commettant en apesanteur un crime comme un vol, un meurtre ou une agression pourront éventuellement faire face à la justice.

«Le membre d’équipage canadien qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un fait – acte ou omission – qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada», peut-on lire dans le projet de loi C-19.

Cet amendement au Code criminel signifie qu’un Canadien qui commettrait une infraction criminelle dans l’espace serait menotté à son retour sur Terre. Or, cela signifie également que les Canadiens peuvent, actuellement, tuer ou voler, tant qu’ils le font en orbite.

Le détail technique de la loi dans l’espace est un problème que soulignent les juristes depuis un certain temps déjà, a indiqué le Calgary Herald. Le problème a d’ailleurs refait surface en 2019, lorsqu’une astronaute américaine a été accusée du premier crime commis dans l’espace. Par la suite, il s'est avéré que les allégations portées contre cette dernière étaient fausses.

Bien que la juridiction pénale en ce qui concerne la Station spatiale internationale relève du traité de 1998, qui stipule que toute personne à bord de la station est soumise à la juridiction pénale de son pays d’origine, il y a des zones grises pour les autres vaisseaux ou structures en orbite. Par exemple, à mesure que l’espace évolue, on voit de plus en plus de voyages spatiaux privés, qui ne sont pas concernés par le traité de 1998. Cet amendement permettrait alors de régler ces zones grises.