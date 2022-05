[EN DIRECT] 67e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

Les combats des forces ukrainiennes pour tenter de repousser l’invasion russe se poursuivent pour une 67e journée en Ukraine.

Dimanche, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a effectué une visite surprise à Kyïv lors de laquelle elle s’est entretenue avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Voici les derniers développements, minute par minute

19h55 | Les Russes ouvrent les portes de la plus grande centrale nucléaire en Europe

Zaporizhzhya NPP via REUTERS

14h25 | Quatre civils tués dans des bombardements sur une ville de l'est de l'Ukraine, selon le gouverneur

12h40 | Marioupol: Moscou confirme l'évacuation de civils d'Azovstal, certains «remis» à l'ONU

AFP

Quelque 80 civils ont été évacués du complexe métallurgique d’Azovstal à Marioupol, port assiégé dans le sud-est de l’Ukraine, et ceux qui le voulaient «ont été remis» à l’ONU, a annoncé dimanche le ministère russe de la Défense.

11h59 | Allemagne: Olaf Scholz défend sa politique envers l'Ukraine

AFP

Le chancelier allemand Olaf Scholz a défendu dimanche ses décisions sur l’Ukraine, rejetant à la fois les critiques selon lesquelles il aurait agi trop lentement et repoussant les appels à l’arrêt des livraisons d’armes à Kiev.

«Je prends mes décisions rapidement et en coordination avec nos alliés», a-t-il déclaré au journal Bild dimanche. «Je me méfie des actions précipitées et de l’Allemagne qui ferait cavalier seul».

11h45 | L'Union européenne finalise un embargo progressif sur le pétrole russe

AFP

L'Union européenne finalise un arrêt progressif de ses achats de pétrole et de produits pétroliers à la Russie pour sanctionner la guerre en Ukraine et va annoncer cette semaine un calendrier et de nouvelles mesures, ont confié dimanche plusieurs sources européennes.

11h26 | Une centaine de civils évacués du site Azovstal à Marioupol vers l'Ukraine

L’évacuation de l’usine Azovstal à Marioupol, port assiégé par les Russes dans le sud-est de l’Ukraine, «a commencé» et une centaine de civils se dirigent vers «le territoire contrôlé par l’Ukraine», a annoncé dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

11h11 | Wimbledon: Nadal estime l'exclusion des Russes «très injuste»

Rafael Nadal a estimé que l’exclusion du tournoi de Wimbledon des joueurs et joueuses russes et bélarusses en réaction à l’invasion de l’Ukraine était une décision «très injuste», dimanche avant le tournoi de Madrid.

AFP

«C’est très injuste», a considéré Nadal, devenu seul le joueur le plus sacré en Grand Chelem avec un 21e trophée gagné en Australie en début d’année.

10h59 | Incendie d'une structure de l'armée près de la frontière ukrainienne

Un incendie s’est déclaré dans des locaux appartenant au ministère de la Défense dans la région de Belgorod, près de la frontière avec l’Ukraine, selon son gouverneur, faisant un blessé.

«À la frontière de trois municipalités — les régions de Borissov et Belgorod et le district urbain de Iakovlevski — un incendie s’est déclaré sur le territoire de l’un des objets du ministère de la Défense», a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov.

09h37 | L'opération d'évacuation de civils d'Azovstal «se poursuit» ce dimanche, selon un porte-parole ONU

AFP

L’opération d’évacuation de civils du complexe sidérurgique Azovstal à Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, «se poursuit» ce dimanche en coordination avec le CICR, a annoncé un porte-parole de l’ONU à Genève.

08h10 | Les livraisons de gaz russe vers l'Europe ont baissé de 27 % en janvier-avril sur un an

Les livraisons de gaz russe vers les pays de l’UE et la Turquie ont fortement baissé entre janvier et avril par rapport à cette même période en 2021, tandis que celles vers la Chine ont explosé, a annoncé dimanche Gazprom.

«Les exportations vers les pays hors CEI (l’UE et la Turquie, NDLR) se sont élevées à 50,1 milliards de mètres cubes, soit 26,9 % de moins qu’à la même période de 2021», a indiqué dans un communiqué le groupe contrôlé par l’État russe, sans fournir d’explication.

07h39 | L'Allemagne réduit fortement sa dépendance énergétique à la Russie

L'Allemagne, un des pays européens les plus dépendants de la Russie pour son énergie avant la guerre en Ukraine, a annoncé dimanche avoir déjà réussi à fortement réduire cette tendance, notamment pour le charbon et le pétrole.

06h48 | Ukraine: le pape demande des couloirs humanitaires pour Marioupol, «détruite de manière barbare»

Le pape François a renouvelé dimanche son appel à l’ouverture de couloirs humanitaires pour évacuer les civils de la ville ukrainienne de Marioupol, «bombardée et détruite de manière barbare».

AFP

«Mes pensées vont à la ville ukrainienne de Marioupol, ville de Marie, bombardée et détruite de manière barbare. Je renouvelle ma demande d’ouverture de couloirs humanitaires sécurisés», a déclaré le pape lors de la prière de l’Angélus sur la place Saint-Pierre au Vatican.

06h08 | Moscou annonce l'évacuation de dizaines de civils de Marioupol

Le ministère de la Défense russe a déclaré dimanche que près de cinquante civils avaient été évacués samedi du territoire de l'usine Azovstal à Marioupol, port du sud-est de l'Ukraine assiégé par les Russes.

05h44 | La Russie utilise une «usine de trolls» pour relayer sa propagande, alerte Londres

Des trolls pro-russes mènent une guerre de l'information depuis une ancienne usine de Saint-Pétersbourg, d'où ils ciblent des dirigeants occidentaux et relaient la propagande du Kremlin concernant l'Ukraine, a rapporté dimanche le gouvernement britannique qui a commandé une étude sur le sujet.

04h19 | Les autorités russes évoquent la saisie d'avoirs de pays jugés hostiles

AFP

Les autorités russes ont laissé entendre dimanche que les avoirs russes de certains pays jugés hostiles pourraient être saisis, en réponse à la proposition de l'administration américaine de liquider les avoirs saisis auprès d'oligarques russes et d'en transférer le produit à l'Ukraine.

03h17 | Nancy Pelosi en visite surprise à Kyïv, rencontre Zelensky

AFP

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a rencontré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky au cours d'une visite surprise à Kyïv.

0h45 | Arme nucléaire: Washington choisit d’ignorer les menaces de Poutine

AFP

En mobilisant 40 pays et en prévoyant un budget de 33 milliards pour l’Ukraine, Washington choisit d’ignorer les menaces de Vladimir Poutine d’utiliser l’arme nucléaire et affronte Moscou de façon de moins en moins voilée, ne craignant apparemment pas de pousser le président russe dans ses retranchements.