Giannis Antetokounmpo mène les Bucks à bon port

Giannis Antetokounmpo a réussi un triple-double, et les Bucks de Milwaukee ont remporté le premier match de la série de deuxième tour les opposant aux Celtics de Boston par la marque de 101 à 89, dimanche, au TD Garden.

• À lire aussi: Les Raptors reviendront plus forts

• À lire aussi: Joel Embiid est très amoché

Le Greek Freak a amassé 24 points, 13 rebonds et 12 mentions d’assistance dans un duel où les siens ont été en pleine possession de leurs moyens durant 48 minutes.

Il n’a pas été toutefois le joueur le plus productif sur le parquet, puisque son coéquipier Jrue Holiday a brillé avec 25 points et neuf rebonds. Bobby Portis, quant à lui, a réalisé un double-double de 15 points et 11 rebonds.

Les Celtics ont manqué cruellement d’opportunisme, ne réussissant que le tiers de leurs lancers de deux points. Jayson Tatum, une fois de plus, a mené la charge avec 21 points, tandis qu’Al Horford a continué d'exceller autour de l’anneau, avec 10 rebonds.

L’équipe de Boston a eu une bonne frousse en début de rencontre, après que Marcus Smart fut parti vers le vestiaire après avoir encaissé un dur choc à l’épaule. Il est finalement revenu dans le match en seconde demie.