Les gens qui attendaient en ligne pour rendre hommage à leur ami, grand joueur et légendaire joueur du Canadien scandaient GUY ! GUY ! GUY ! J’ai croisé des gens des Îles-de-la-Madeleine, de Toronto, de New York et de tellement de régions du Québec, dont la Gaspésie, Gatineau, l’Abitibi, Thurso et le Saguenay.

Photos Pascale vallée

Le premier ministre du Québec, François Legault, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont rencontré les membres de la famille Lafleur pour leur offrir leurs condoléances.

L’ancien coéquipier de Lafleur avec le Canadien, Réjean Houle et l’ancien président du Tricolore, Ronald Corey.

Alain Champagne, président du Groupe Jean Coutu, et son épouse, Joanne Bossé, ont fait la file pendant deux heures.

Louis Théberge, de La Pocatière, tient l’affiche de la Tournée d’adieu de Guy Lafleur.

Les anciens capitaines du Canadien, Chris Chelios, qui est venu de Chicago pour visiter Lafleur avant son décès, et Guy Carbonneau.

La direction du Canadien avait réuni d’anciens coéquipiers de Guy Lafleur pour célébrer son 70e anniversaire de naissance. Guy Lafleur était entouré de ses deux fils, Mark et Martin.

Éléonore Bertrand et Émy Donais sont arrivées tôt pour rendre hommage au Démon blond.

La jeune âgée de quatre mois Veronica Drouin était accompagnée de ses parents, Érika Campbell et André Drouin.

Le monde de la lutte était bien représenté par Pat Laprade qui était accompagné de Jason Cavallaro.

Le copropriétaire du Frenchy’s en Floride, Martin Tremblay et sa conjointe, Céline Landry, sont partis de la résidence de Denis Savard à Chicago.

L’entraîneur du Rocket de Laval, Jean-François Houle, est en compagnie du gagnant de 10 coupes Stanley, Yvan Cournoyer.

Pierre Deschâtelets, qu’on voit entouré de Dominic Paquin et Michel Labrosse, porte le dernier chandail que Guy Lafleur a utilisé lors de sa tournée d’adieu.

Les frères, Peyton et Emrik Bourré étaient aussi présents aux funérailles de Jean Béliveau.

Bianelle Legros, l’épouse du sprinter olympique Bruny Surin, tenait à rendre hommage à Guy Lafleur.

Bill Mehrkens qui a fait le trajet de Long Island, New York, est en compagnie de Marco Paquin qui demeure à Québec.

Les quatre anciens joueurs de LNH, Brendan Shanahan, Wendel Clark, Rick Vaive et Doug Gilmour représentaient les Maple Leafs de Toronto.

Nathalie Ellyson et son fils, Mathias Brissette, étaient bien assis dans leurs chaises avant l’ouverture des portes.

David Gendron en présence de son père, l’ancien député du PQ, François Gendron, qui a représenté les citoyens d’Abitibi-Ouest durant plus de 41 ans.