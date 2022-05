House of the Dead: quand la nostalgie ne suffit plus

La nostalgie est un sentiment puissant. Mais pas assez pour nous faire apprécier le remake décevant du classique House of the Dead qu’on nous sert aujourd’hui.

On garde un souvenir très net de ces après-midi d’adolescence passés à l’arcade du coin à nourrir sans retenue les machines électroniques de jetons métalliques. Dans un coin sombre trônait le jeu House of the Dead, avec ses fusils de plastique et ses hurlements d’outre-tombe, qui narguait les plus jeunes qui osaient à peine s’en approcher.

À elle seule, cette machine exerçait à l’époque une puissante fascination, autant chez les braves que chez les plus craintifs.

Ce sentiment nous a rapidement réinvestis en démarrant une partie du remake de ce jeu classique sur notre console Nintendo Switch plus tôt ce mois-ci. Mais il s’est aussi rapidement dissipé.

Car le souvenir qu’on gardait de ce manoir lugubre, de ces créatures sanguinolentes et de ce parcours cauchemardesque était bien plus reluisant que la réalité à laquelle on est aujourd’hui confronté avec cette remise en marché. Les éléments d’autrefois y sont demeurés intacts ; les zombies, le parcours « sur rails », les fins alternatives... tout y est.

Mais tout ça a plutôt mal vieilli. Ils ont beau avoir été dépoussiérés, aucun de ces éléments n’a été élevé ou, à tout le moins, actualisé. On se retrouve donc avec une copie carbone un peu désuète d’une aventure qu’on termine en moins d’une heure avec très peu d’envie d’y retourner.

Commandes frustrantes

Et si la Nintendo Switch laissait présager des mécaniques de contrôle plus intéressantes et dynamiques grâce aux capteurs de mouvement dont sont munies ses Joy-Cons, la réalité est tout autre. Cette option sacrifie grandement la précision et la stabilité, générant davantage de frustration que de plaisir. À proscrire, donc.

Est-ce que House of the Dead plaira aux inconditionnels ? Peut-être, du moins pour quelques minutes. Mais les plus jeunes générations, celles qui n’ont pas connu les belles années de la saga, risquent fort bien de rester bien indifférentes devant cette resucée un peu terne et malheureusement paresseuse.

House of the Dead ★★