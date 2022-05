L’art de ne pas déverser sa peine sur les autres

Ce matin j’ai lu la lettre signée « Une veuve », écrite par cette femme de 85 ans, mère et grand-mère, qui a du mal à surmonter le décès de l’homme de sa vie et père de ses enfants. Ça m’a donné envie d’y mettre mon grain de sel pour peut-être l’aider un peu, puisque j’ai vécu quelque chose de semblable.

J’ai 88 ans et je suis veuf depuis six mois. J’avais aussi connu mon épouse à 18 ans. Pas sur un plancher de danse comme elle, mais sur un bateau de la Canada Steamship Lines où elle était passagère et que j’y travaillais comme bellboy. Notre formidable fille nous a donné deux brillants petits-enfants.

Moi aussi j’ai les larmes aux yeux quand je vais la visiter chaque matin pour jaser un peu avec elle, ou quand, une fois par semaine, je vais lui porter son œillet. Je ne crois pas, comme vous le lui conseillez, que le fait d’exprimer ce qu’elle ressent à ses cinq enfants l’aiderait à atténuer sa peine. La preuve, c’est que je vois personnellement que ça crée beaucoup de souci à ma petite famille chaque fois qu’elle me voit avec la mine basse. Comme je ne veux pas les marquer pour la balance de leur vie avec ma tristesse, je me contente de penser au fait que leur mère et moi avons été choyés d’être ensemble pendant autant d’années.

Pour protéger la paix d’esprit des miens, le fait de garder secrètes mes pensées profondes comme j’ai choisi de le faire est préférable au fait d’étaler devant eux ce qui me fait souffrir. Quant aux idées suicidaires qui traversent l’esprit de cette veuve, moi aussi j’en ai eu, mais je les ai vite chassées à la pensée que ce serait me montrer ingrat envers « Le Grand Chef » pour tout le bonheur qu’il m’a donné sur terre, ainsi que pour ce corps qui m’a permis de me rendre jusqu’à aujourd’hui.

Je ne sais pas ce qui m’attend de l’autre côté de la clôture, mais je le verrai bientôt. Un jour que je demandais à ma fille « Dis-moi ce que je fais sur terre maintenant ? » Elle m’a répondu « Tu sais papa, nous t’aimons beaucoup ! »

Anonyme

La réponse de votre fille n’est-elle pas une preuve de la pertinence du conseil que je donnais à cette personne ? L’amour de nos proches est une raison largement suffisante pour trouver du plaisir à vivre malgré la perte de votre épouse. Et c’est de ce remontant moral qu’avait besoin cette personne. Vous avez donc appris, en dépit de votre discrétion, que votre fille sentait vos états d’âme même si vous faites tout pour les cacher. Elle sait également quoi vous dire pour vous rassurer sur le besoin qu’ont vos proches de votre présence sur terre.