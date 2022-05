Le Poutine Show

Le 9 mai prochain auront lieu les célébrations marquant la victoire russe sur l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.

Jour férié et défilé à grand déploiement de forces militaires, on s’attend à ce que le maître du Kremlin marque l’imaginaire collectif d’une déclaration fracassante.

Se croyant investi d’une mission historique, Poutine aurait préféré annoncer une grande victoire sur l’Ukraine et pavoiser devant la foule en liesse, mais jusqu’à maintenant, la « puck » n’a pas roulé de son bord, comme on dit chez nous.

Vladimir commence à en avoir ras le bol

Le président Biden demande au Congrès américain de libérer la somme colossale de 33 milliards de dollars pour venir en aide à l’Ukraine. La tension monte à Moscou.

À partir de quand Poutine va-t-il décider que les États-Unis agissent véritablement en cobelligérants ?

En fournissant de l’armement, du renseignement et du guidage de cibles à l’Ukraine, leur but est clair : affaiblir la Russie au maximum pour qu’elle cesse cette guerre, et surtout qu’elle n’en commence pas une autre.

Ce qui exacerbe la colère de l’ex-cerbère du défunt KGB, qui, ayant besoin d’une victoire à annoncer le 9 mai, fouette ses troupes afin qu’elles marquent des points.

Poutine va-t-il péter les plombs ?

En attendant, il a mauvaise mine. Enflé par les stéroïdes ? Atteint du Parkinson ? Du cancer de la thyroïde ? Fou furieux ? Parano ? Les spéculations vont bon train.

Personne ne sait où il se trouve. Au Kremlin ou tapis dans un bunker, il n’écouterait personne et prendrait seul toutes les décisions.

C’est simple : il veut qu’on le laisse massacrer les Ukrainiens en toute quiétude.

Ses menaces contre l’Occident et sa promesse d’avoir recours à l’arme nucléaire ne visent qu’à nous rentrer ça dans le crâne.

Le petit tsar bouffi est prêt à tout pour créer l’événement, le 9 mai prochain.

Hélas, les Ukrainiens devraient subir de violentes attaques durant cette semaine.