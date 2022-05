Pourquoi 174 000 passeports diplomatiques russes?

Un média d'opposition, SOTA.Vision, révèle que le Kremlin a commandé 174 000 passeports diplomatiques afin de permettre aux espions et à l'élite sociale et économique russe – et à leurs épouses – d’échapper aux sanctions occidentales et d'éviter d’être arrêtés lors de leurs déplacements à l’étranger.

L'invasion de l'Ukraine a mené la Russie à subir les sanctions les plus sévères de la part des pays occidentaux depuis la fin de la Guerre froide.

Le ministère des Affaires étrangères à Moscou a demandé l'impression de ces passeports au coût de 4,57 millions de dollars canadiens. Pourtant, seulement 5000 de ses quelque 15 000 fonctionnaires, soit le tiers, peuvent prétendre au statut diplomatique.

Pourquoi donc avoir fait imprimer d’urgence tant de passeports diplomatiques, se demande Intelnews, un site qui fait autorité sur les questions de renseignement?

Espions sous couverture diplomatique

Ça complète ici l'article de première page d'hier du Journal: les espions russes travaillant à l'étranger le font souvent sous statut diplomatique. Les titulaires de passeports diplomatiques jouissent de l'immunité et sont généralement soumis à des inspections très limitées par le personnel de sécurité lors du franchissement des frontières internationales.

Les fonctionnaires des agences de renseignement russes utilisent donc plusieurs milliers de ces passeports diplomatiques quand ils opèrent à l'étranger sous «couverture officielle». Ces agences comprennent le Service de renseignement étranger (SVR), le Service fédéral de sécurité (FSB) et le Service fédéral de protection (FSO).

Ottawa les laisse faire

S'il y a une augmentation soudaine de l'utilisation des passeports diplomatiques pour les Russes venant au Canada, Ottawa devrait faire comme l'Union européenne, qui interdit aux détenteurs de passeports diplomatiques russes d'obtenir des visas à entrées multiples et qui les oblige à se soumettre à une prise d'empreintes digitales.

Et étrangement, depuis l’invasion de l’Ukraine, le Canada n'a pas expulsé d’agents du FSB prétendant être des diplomates russes. Plus de 400 d’entre eux ont été expulsés d’autres pays occidentaux.