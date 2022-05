Biden perd les jeunes et les Latinos

Alors qu’il renouait samedi avec la tradition du dîner des correspondants de la presse, le président Biden multipliait ses célèbres sourires à la blancheur immaculée. Trop heureux de rappeler l’importance d’une presse libre, il s’est montré beau joueur en acceptant les piques de l’humoriste invité Trevor Noah.

Cette bonne humeur cache pourtant de nombreux problèmes pour un président qui risque fort d’affronter un Congrès dont les deux chambres seront fort probablement contrôlées par les républicains après les élections de mi-mandat.

Outre sa cote de popularité qui parvient difficilement à passer le cap des 42%, un taux d’inflation particulièrement élevé fait de l’ombre à une performance économique plus qu’acceptable.

Incapable de se démarquer, Joe Biden doit maintenant s’inquiéter de l’effritement de l’appui de deux clientèles électorales acquises aux démocrates. Plusieurs sondages pointent dans la même direction: les jeunes et les Latinos s’éloignent.

Des jeunes déçus

Les générations Y et Z avaient placé leur confiance en Joe Biden lors de la présidentielle de 2020. Le groupe des 18 à 29 ans soutenait le démocrate à hauteur de 61%, selon AP VoteCast. Pourtant, trois sondages différents (ici, ici et ici) indiquent des baisses de popularité de 16%, 18% et 21%.

L'un de ces jeunes confiait au site NPR que le candidat Biden était perçu comme un filet de sécurité, l’homme qui parviendrait à alléger le fardeau de la dette étudiante. Après avoir beaucoup promis, le président tarde à livrer la marchandise.

Bien sûr, le risque n’est pas que cette clientèle se tourne vers le Parti républicain; désabusée, elle pourrait simplement choisir de ne pas voter. Le président dispose encore d’un peu plus de deux ans pour la convaincre de le suivre.

Si sa plateforme politique est favorable à ces jeunes, la perspective d’une forte opposition républicaine ne permet guère à Biden d’envisager la réalisation de projets qui redonneraient du lustre à son bilan.

Les Latinos chez les républicains

Un autre sondage récent est lui aussi porteur de bien mauvaises nouvelles. Outre le fait qu’il accorde un net avantage aux républicains pour les élections de mi-mandat, on note que les Latinos sont mécontents du travail de Joe Biden. Contrairement aux jeunes électeurs, ils iront voter, mais ils envisagent de voter majoritairement pour les républicains (52% contre 39%).

Parmi les facteurs qui pourraient expliquer cette transition d’un parti à l’autre, plusieurs observateurs notent que les Latinos ne se perçoivent plus comme des immigrants, comme une vaste communauté qui vote en bloc. Le vote est plus éclaté et les enjeux varient selon les régions.

S’il se fait tard pour Biden et les démocrates pour 2022, rien ne dit qu’on ne peut inverser les tendances d’ici à 2024. Peu importe l’identité de l’adversaire, mobiliser les jeunes et mieux comprendre l’évolution de la communauté latino sont deux points primordiaux. Ne pas le faire, c’est se condamner à l’échec.