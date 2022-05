Chalets à louer: de nouvelles «loges fluviales» en Gaspésie cet été

Les hébergements en nature ne se comptent plus à travers la province. Pourtant, à chaque fois qu’on pense avoir tout vu, un nouveau concept apparaît et nous donne envie de faire nos valises!

C’est le cas des «loges fluviales» du site d’hébergement Panora, qui ouvrira ses portes le 7 juillet prochain, en Gaspésie.

Panora

Actuellement en construction, les sept loges seront installées à environ 10 mètres du fleuve (!), à Sainte-Anne-des-Monts, en contrebas de la route 132.

Chacun des petits chalets est conçu pour accueillir quatre personnes, que ce soit deux couples ou une famille, et offrira une petite terrasse avec jacuzzi privé.

Panora

Largement vitrées, les loges proposeront une cuisine tout équipée (incluant cafetière Nespresso et micro-ondes), un salon, une salle de bain ainsi que deux chambres avec lits «Queen» et vues sur le fleuve.

Panora

Il est aussi prévu que les unités offrent le wi-fi, toute la literie et des produits de soin de la marque québécoise Oneka. Tout cela, en plus d’un foyer extérieur pour flâner sous la lune de la Haute-Gaspésie!

Qui est derrière ce projet? Biome Canada, une entreprise spécialisée depuis 15 ans dans la vente et la fabrication de yourtes et de prêt-à-camper (par exemple des tentes oTENTik et Oasis dans certains sites de Parcs Canada), qui a décidé de lancer son propre lieu d’hébergement.

L'entreprise dit avoir pensé et conçu ses loges fluviales pour mettre à l'honneur l'emplacement exceptionnel de Panora au bord du Saint-Laurent, et pour offrir le confort d'un chalet. Elles ne se trouvent nulle part ailleurs qu'à Sainte-Anne-des-Monts.

Panora

Pour rappel, cette petite ville se situe, entre autres, à environ 30 minutes de voiture du parc national de la Gaspésie, où vous pourrez faire de formidables randonnées dans les Chic-Chocs.

Les loges Panora seront disponibles toute l’année, et les réservations sont déjà ouvertes. On n’a pas de boule de cristal, mais vous devriez probablement réserver rapidement si vous souhaitez les essayer dès cet été!