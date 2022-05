Des éloges du premier ministre pour une chanteuse de Saguenay

À quelques jours de participer à la demi-finale de l’émission Canada’s Got Talent, la chanteuse du Saguenay Jeanick Fournier a reçu une médaille de l’Assemblée nationale de même que les éloges et le soutien du premier ministre du Québec.

• À lire aussi - Canada’s Got Talent: «Tu es un ange»

« T’es vraiment un modèle d’entraide, de générosité et nous sommes tous fiers de toi, Jeanick », l’a louangée François Legault, dans une vidéo qu’il lui a transmise il y a quelques jours.

Elle a aussi reçu une médaille hommage de l’Assemblée nationale des mains de la ministre responsable de sa région, Andrée Laforest, lors d’un spectacle que Mme Fournier donnait à Chicoutimi, samedi soir.

Âgée de 49 ans, Jeanick Fournier avait épaté le jury de Canada’s Got Talent en chantant un titre de Céline Dion, I Surrender, lors de son audition télédiffusée au début d’avril. Les juges lui ont même décerné le bouton d’or afin qu’elle passe directement à l’étape demi-finale du concours.

« Tu es un ange », lui avait même dit l’influent juge Howie Mendell.

En plus de ses prouesses vocales, la Saguenéenne avait retenu l’attention en raison de son histoire personnelle. En plus de poursuivre son rêve de mener une carrière de chanteuse, Jeanick Fournier travaille comme préposée aux bénéficiaires dans une maison de soins palliatifs et est mère adoptive de deux enfants trisomiques.