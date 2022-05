Guerre en Ukraine: une agence de communication illustre la dévastation au Stade olympique

Une agence de communication a pris au mot le président ukrainien Volodymir Zelensky en imaginant ce à quoi ressemblerait la destruction si des missiles russes avaient frappé Montréal et Toronto.

En mars dernier, le président Zelensky avait appelé les parlementaires canadiens, dans un discours aux Communes, à imaginer que les frappes détruisant son pays s’abattent en fait sur les grandes métropoles canadiennes.

«Pouvez-vous imaginer cela à Toronto? Imaginez que la tour du CN soit frappée par des bombes russes. [...] Pouvez-vous imaginer que quelqu’un retire les drapeaux canadiens à Montréal et dans les autres villes canadiennes?», avait-il plaidé lors de son discours.

La firme Tank Worldwide, implantée à Montréal, Toronto et New York, a pris au mot M. Zelensky en imaginant, avec la collaboration du studio d’effets visuels Rodeo FX, de quoi auraient l’air ces villes en pleine invasion.

«La citation a inspiré notre équipe, qui a décidé de montrer aux Canadien·ne·s ce à quoi ressembleraient nos villes si elles étaient bombardées et détruites, et ce que nous ressentirions si nous étions assiégé·e·s», a expliqué par communiqué Marty Martinez, chef de la création chez TANK WW.

Dans le cas de Montréal, l’agence a pris une photo montrant le Stade olympique en été, avec de la verdure à l’avant-plan, pour le transformer en champ de ruines fumantes, avec un tank placé en embuscade derrière l’un des murets délimitant l’esplanade du stade.

À Toronto et à New York, ce sont des photos de ces villes montrant la tour du CN ou Time Square qui ont été retouchées à coup de débris, d’incendies et de bâtiments détruits.

Disponibles en ligne, ces images seront aussi accessibles via des codes QR disséminés dans certains arrêts de transport en commun, a détaillé Tank Worldwide.

Cette campagne promotionnelle vise avant tout à recueillir des dons qui seront remis à Razom, un organisme américain qui envoie notamment du matériel médical en Ukraine depuis 2014.