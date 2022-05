Guy Lafleur, un «marqueur» de la nation québécoise

Au-delà des buts marqués, des trophées remportés, tout le monde le reconnaît: Guy Lafleur a laissé sa marque. Et ses funérailles nationales font de lui un «marqueur» de la nation québécoise!

Il était non seulement un athlète accompli, mais aussi – et surtout – un homme de cœur, une personne disponible, aimée de tous, un modèle inspirant pour plusieurs générations de Québécois. Partageons notre période de deuil collectif autour de funérailles nationales pour que le plus grand nombre possible de citoyens québécois puissent le voir une dernière fois, que ce soit au Centre Bell ou en regardant à distance la cérémonie dans la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde.

À l’écoute des gens

Pendant trois jours, des témoignages de simples partisans mêlés à ceux de personnalités qui l’ont connu seront diffusés sur les réseaux de télévision ou sur écran géant. Le Démon blond était un ange dans ses relations personnelles en dehors de la patinoire. Sa recette? Il était accessible et à l'écoute des gens.

Je remercie sa famille de permettre l’exposition de sa dépouille pendant plus de 20 h pour le grand public. Ce geste reflète l’authenticité de l’homme plus grand que nature, à l’image de nos idoles de hockey que furent les Maurice Richard et Jean Béliveau. Talent, persévérance, générosité et accessibilité, telles sont les qualités et les valeurs que doit nous inspirer le souvenir de ce grand athlète. Un «marqueur» de la nation québécoise dont le Québec commémore la vie personnelle et professionnelle, une inspiration qui nous marquera à tout jamais, une authentique fierté nationale. Notre devise, «Je me souviens», colle bien à la personnalité de Guy Lafleur.

Jean Baillargeon, professionnel en rituels funéraires, Québec