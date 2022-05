Il a perdu plus de 200 livres: la leçon de Jacques Aubin

Jacques Aubin a déjà pesé plus de 400 livres avant d’amorcer un grand changement d’habitudes de vie. C’était il y a plus de 12 ans, et il maintient son poids depuis. Son secret ? Changer sa vie, et non seulement changer son poids ! Entrevue avec un homme qui approche de la soixantaine avec de saines habitudes de vie.

Photo courtoisie

Quelle est ton histoire de poids ?

Déjà à 25 ans, j’étais dans la catégorie des personnes obèses. Je vivais de la violence physique et verbale et j’ai souffert d’intimidation. Je me suis enrobé pour me protéger, mon corps devenait une carapace. En 2009, je ne pouvais plus me peser sur la balance du médecin puisque le poids maximum était de 350 livres ; je faisais aussi de l’hypertension. Je me suis décidé à aller me faire peser dans un abattoir de porcs près de chez moi. Un choc, mon poids était alors de 415 livres. J’ai eu les larmes aux yeux et je craignais la mort.

Quelle a été la première étape de ta démarche ?

C’est lors d’un souper de famille, le 31 octobre 2009, que j’ai informé mes proches que j’avais décidé de changer littéralement mes habitudes. J’ai compris que j’avais besoin d’aide de professionnels de la santé. Je mangeais vite et trop. Je mangeais à l’époque un seul repas par jour, le souper, et il était gargantuesque. Je travaillais beaucoup et je ne pensais pas à moi. J’ai embarqué dans des groupes de motivation pour perdre du poids. Si cette approche ne me plaisait pas au début, j’y ai pris goût et les résultats étaient là.

Qu’as-tu changé côté alimentation ?

Je suivais beaucoup les émissions de Richard Béliveau, docteur en biochimie, qui m’a appris à introduire plus de fruits et de légumes et à manger moins transformé. J’ai essayé plusieurs régimes (végétariens, végétaliens, cétogène), mais c’est le régime méditerranéen qui me convient le mieux. J’ai appris à mastiquer et manger plus lentement. En un an, grâce à ces changements, j’ai perdu 156 livres, et ce, sans chirurgie bariatrique. Je pesais donc 261 livres.

Et la place du sport dans ta vie aujourd’hui : c’est important ?

J’ai commencé l’activité physique six mois après le début de ma perte de poids. Au début, j’allais au gym à 4 h 30 du matin, quand il n’y avait personne, j’avais peur d’être jugé. Je faisais 5 minutes de vélo et j’étais en sueur. Au fil des semaines, mon 5 minutes est passé à 10 puis à 15 minutes. À la fin, je marchais 90 minutes tous les matins sur le tapis roulant. Je traînais avec moi un petit carton sur lequel j’avais inscrit : « J’ai décidé de me faire une place dans ma vie avec mon poids cible (210 livres) ». Il était temps que je m’accorde ce temps, j’ai délaissé plusieurs occupations bénévoles pour libérer du temps pour bouger et prendre soin de moi. J’ai atteint mon poids visé le 11 octobre 2011.

Tu es devenu accroc au sport au point de changer de métier ?

Oui, j’ai vendu mon entreprise d’imprimerie et je me consacre maintenant à la promotion de l’activité physique. Je suis devenu mordu de course à pied. En un an, je pouvais participer à 48 courses. Quand j’ai participé au premier Iron Man au Québec, en juin 2012, je pesais 189 livres. Je me suis rendu compte que j’étais passé d’une dépendance à la bouffe à une dépendance à l’activité physique. C’était démesuré. J’ai quitté le monde du triathlon pour me tourner vers la course en sentier. Quand je cours en montagne, je suis connecté sur le moment présent, je déconnecte, je suis à l’écoute de mon corps, je suis en mode méditatif. J’adore cela. Je me prépare, pour mes 60 ans, à un ultratrail de 160 km qui aura lieu dans deux ans. J’ai lancé une entreprise (Événements Top Chrono) qui organise des marathons et des courses en plein air. Je donne aussi beaucoup de conférences sur mon parcours en entreprise.

Tu es passé d’un à trois repas par jour ; quel est ton repas le plus important de la journée aujourd’hui ?

Je déjeune comme un roi, je dîne comme un prince et je soupe comme un mendiant ! Je ne mange pas d’aliments transformés et pas de sucre. Je mise sur les légumes, les fruits et les bonnes sources de protéines essentiellement. J’adore le bon pain et je ne peux résister à la baguette. J’ai aussi complètement coupé l’alcool en 2020.

Quels sont tes meilleurs trucs pour maintenir ton poids ?

Aujourd’hui, mon poids est stable à 195 livres (un peu moins lors des compétitions). Voici mes meilleurs trucs :

Être conscient de son quotidien alimentaire et de son quotidien actif. Le corps est fait pour être en mouvement, trop de gens sont sédentaires. Choisir sainement ses aliments et ignorer les aliments transformés Quand une fringale se présente, se poser la question : en ai-je vraiment besoin ? Grignoter est souvent une façon de calmer l’anxiété, il est important de trouver une activité alternative qui répond mieux à l’émotion. Arrêter de boire ou manger pour s’apaiser. La marche en forêt, la méditation, prendre le temps d’écouter son corps en pleine conscience est beaucoup plus relaxant que manger. S’entourer de gens qui vont dans la même direction. Des spécialistes de la santé qui t’encouragent et des gens qui ont aussi entrepris une démarche santé.

Que dirais-tu à quelqu’un qui est obèse et qui ne sait pas par où commencer ?

Je lui dirais : est-ce que tu t’aimes ? Commence par t’aimer pour changer ta vie. Prends soin de toi, de ton être comme un tout. C’est le début de cette démarche holistique.