Les professionnels de la physiothérapie ont un rôle essentiel au succès de la réforme du système de santé

Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec,

L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec considère que les 8900 physiothérapeutes et technologues en physiothérapie constituent une force vive essentielle au succès du projet de réforme de notre système de santé.

Rappelons que la physiothérapie traite de nombreuses conditions de santé dont souffrent un très grand nombre de Québécoises et Québécois. Plus précisément, la physiothérapie intervient dans le traitement des déficiences et des incapacités de la fonction physique qui peuvent toucher, en plus des muscles et des articulations, les os, le système neurologique (cerveau, nerfs, moelle épinière), le système respiratoire, le système circulatoire et le système cardiaque. On parle ici souvent de personnes atteintes de douleurs sévères, de pathologies et de limitations physiques importantes, qui exigent un suivi en physiothérapie.

Nous accueillons positivement votre volonté de miser sur la multidisciplinarité et sur la contribution des différentes professions du système de santé pour offrir aux Québécoises et Québécois des services de première ligne accessibles et des soins de qualité. Compte tenu de l’étendue de leur champ d’intervention, les professionnels de la physiothérapie sont prêts à faire partie des solutions proposées.

Faire preuve d’innovation

C’est dans un esprit d’innovation que nous considérons qu’il est crucial de sortir des sentiers battus, en déployant des solutions concrètes qui permettent d’offrir à la population des soins plus efficients de manière sécuritaire.

Dans cette perspective, soulignons les projets pilotes menés dans certains centres hospitaliers au Québec qui dirigent les patients vers un physiothérapeute lors de la procédure de triage à l’urgence, si leur condition le requiert. Tout en étant bénéfique au patient, ce type d’initiative génère des gains d’efficacité tout en contribuant à soutenir le personnel des urgences.

De plus, le déploiement de nouvelles approches audacieuses et fondées sur la multidisciplinarité permettra également d’améliorer l’accessibilité des soins de physiothérapie et d’assurer le suivi des milliers de patients actuellement placés sur des listes d’attente en orthopédie et en physiothérapie.

Les professionnels de la physiothérapie du Québec ont hâte, monsieur le ministre, de mettre l’épaule à la roue et de collaborer avec vous ainsi qu’avec tous les acteurs du milieu de la santé pour offrir à la population des soins de grande qualité.

Photo courtoisie

Denis Pelletier, Président de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec