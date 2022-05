Ode à la mode américaine...

Comme le veut la tradition, chaque premier lundi de mai, les marches du Met de New York grouillaient de stars pour l’inauguration de la deuxième partie de l’exposition In America : An Anthology on Fashion qui faisait son entrée au musée. Le thème de la soirée, « Gilded Glamour » (le glamour doré), offrait de nombreuses interprétations, de la silhouette de de la fin du 19e siècle, de la brillance du métallique, de l’opulence... mais le tout sur fond de réalités d’aujourd’hui (l’empreinte de la mode sur la planète, le surcyclage) et d’hier (les immigrants et le racisme).

Vanessa Hudgens portait Hudgens Moschino.

Billie Eilish a opté pour une silhouette de la fin du 19e siècle de la griffe Gucci qui recyclait des étoffes de la maison.

Glenn Close était éblouissante en Valentino.

Ariana DeBose a choisi Moschino.

Cynthia Erivo portait Louis Vuitton.

Camila Cabello

La robe, conçue dans l’atelier Prabal Gurung, porte un message sociétal et d’innovation, car elle a été conçue avec des matières surcyclées.

Blake Lively a lancé ce grand tapis rouge avec tout un effet-surprise.

Alors qu’au bas de l’escalier, elle portait une robe Atelier Versace cuivre qui une fois dénouée s’est transformée en une création étonnante vert-de-gris.

Kim Kardashian

Pour incarner Marilyn Monroe et se glisser dans la robe originale dans laquelle la star a chanté Joyeux anniversaire au président Kennedy, Kim Kardashian a dû perdre 16 livres en trois semaines pour entrer dans la robe.

Ariana DeBose



L'actrice oscarisée de West Side Story porte du Jeremy Scott Moschino.