Chefferie du Parti conservateur: que la (vraie) course commence!

Les prochaines semaines seront occupées pour les six candidats à la succession d’Erin O’Toole.

La course à la direction du Parti conservateur comptera finalement six candidats, dont une seule femme. Le ticket d’entrée était de 300 000 $ en dons et de 500 signatures pour entrer officiellement dans la danse, qui culminera le 10 septembre prochain avec l’élection du successeur d’Erin O’Toole.

Les militants auront la chance pour une toute première fois de les comparer côte à côte ce jeudi à l’occasion d’un premier débat. Les prochaines semaines seront cruciales, avec deux autres débats en mai, dont un en français.

Les candidats ont jusqu’au 3 juin pour vendre des cartes de membres du parti. Il s’agit d’une étape importante, car eux seuls peuvent voter.

Voici un aperçu des forces en présence.

Charest, le vieux renard

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

La poussière n’était pas retombée après le départ d’Erin O’Toole que les journalistes québécois pourchassaient l’ancien premier ministre du Québec afin de connaitre ses intentions.

Le «buzz» qui a précédé et accompagné son annonce fait aujourd’hui place à une situation plus «difficile», a constaté un politologue de l’Université de l’Alberta, Frédéric Boily. Jean Charest «ne semble pas avoir d’appui très fort pour lui dans l’Ouest». «S’il en a, on ne les voit pas nécessairement».

En retard dans les sondages, avec l’étiquette de libéral que ses adversaires ne cessent de lui accoler, les débats à venir seront «assez déterminants» pour Jean Charest. «Est-ce qu’il va être capable de reprendre l’ascendant qu’il ne semble pas avoir pour le moment ? Il est clair que dans les débats, Jean Charest est quand même très habile. Il peut se faufiler et il sait comment répondre», a expliqué M. Boily.

Il n’en demeure pas moins que l’ancien chef progressiste-conservateur est celui qui a le plus à gagner en vendant de nouvelles cartes de membres, mais la date limite du 3 juin lui donne peu de temps pour changer le parti de l’intérieur en injectant du sang neuf chez les adhérents.

Poilievre, l’homme à battre

Capture d'écran, CPAC

Roi incontesté des réseaux sociaux chez les conservateurs et orateur flamboyant, Pierre Poilievre est de loin le favori en ce début de course, lui qui s’est lancé dès le 5 février, trois jours seulement après l’éviction d’Erin O’Toole.

Les sondages d’un bout à l’autre du pays lui donnent une avance considérable sur ses opposants, avec près de 40 % du «membership» qui croient à sa victoire. Selon le politologue de l’Université de l’Alberta Frédéric Boily, M. Poilièvre surfe sur un message populiste qu’il travaille et peaufine depuis de longues années. «Je pense que c’est sa grande force. Il est en cohérence avec ce qu’il promeut depuis un certain temps».

En s’attaquant à des institutions comme la Banque du Canada, cela lui permet d’éviter les questions sociales qui ont déjà «plombé» plusieurs anciens candidats et chefs conservateurs, estime l’expert.

Une faiblesse potentielle du candidat est de savoir s’il sera en mesure de s’adapter ou de faire «certains accommodements pour essayer d’élargir la tente conservatrice», notamment chez les centristes qui sont plutôt tentés par des candidats au ton plus rassembleur et moins bagarreur.

Notons que M. Poilièvre maitrise le français avec aisance.

Brown, le joker

Capture d'écran, CPAC

D’emblée, Frédéric Boily qualifie le maire de Brampton, en banlieue de Toronto, comme «une valeur inconnue» dans la présente campagne.

Les ambitions de Patrick Brown étaient bien connues depuis longtemps, lui qui a déjà dirigé le parti conservateur provincial de l’Ontario avant Doug Ford. M. Brown a une affinité particulière avec les communautés immigrantes, comme le démontre son opposition farouche à la Loi sur la laïcité du Québec.

«Je ne l’écarterais pas, a dit M. Boily. Il peut certainement être le joker de cette course. Il pourrait venir brouiller les cartes». Même s’il est reconnu comme un redoutable organisateur, M. Brown semble avoir de la difficulté à prendre les devants de la scène. M. Boily émet l’hypothèse que Patrick Brown prépare une campagne «souterraine» pour commencer, loin des projecteurs.

La stratégie pourrait s’avérer efficace. Autre atout de taille : Michelle Rempel Garner, voix populaire chez les conservateurs albertains plus centristes, fera campagne à ses côtés.

Lewis, seule et unique femme

Capture d'écran, conservateur.ca

Leslyn Lewis est la «représentante de l’aile sociale et religieuse du parti», selon le politologue. «Elle a acquis beaucoup de capital politique lors de la dernière course», lors de laquelle elle a terminé troisième, un résultat qui en a surpris plus d’un.

«M. Poilièvre ne peut pas aller trop loin dans cette direction-là», ce qui laisse beaucoup d’espace pour Mme Lewis, selon M. Boily. «Elle est en train de se positionner comme une valeur sûre au sein du parti».

Ses chances sont toutefois très minces, car elle détient peu d’appuis en dehors de cette frange du parti.

Aitchison, le modéré inconnu

Photo tirée de Facebook

Peu connu du grand public, le député fédéral Scott Aitchison bénéficie d’une «bonne réputation» dans les milieux conservateurs.

Élu en Ontario, il joue la carte du candidat raisonnable à la recherche de consensus, en contraste avec Pierre Poilievre, dont les positions tranchées peuvent faire polémique. «C’est un message qui peut résonner chez certains conservateurs». C’est un message que tente aussi de propager Jean Charest.

Baber, le dissident

photo Twitter

Ancien député provincial des conservateurs en Ontario avant son éviction par le chef Doug Ford, Roman Baber s’est lancé dans la course avec le même message anti-mesures sanitaires qu’il véhiculait depuis le début de la pandémie. Il s’agit cependant d’un terrain qui est déjà relativement occupé par Pierre Poilievre.

«Je ne vois pas ce qu’il peut vraiment faire dans cette course», a expliqué le professeur Boily.